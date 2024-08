Prediger, crítico en Colón: "Cuando no se puede jugar, hay que tirarse de cabeza si es necesario"

Si bien está faltando ese juego de la primera parte de campeonato, era clave ganar para recuperar confianza y volver a tomar envió para no tirar la toalla en la lucha de arriba. Se notó el cambio de actitud en comparación a la imagen que dio el equipo en Salta, que después del gol de Gimnasia y Tiro no tuvo respuesta.

Aquella vez hicieron ruido las declaraciones de Sebastián Prediger, que parecía abatido. Ahora con otro semblante, intentó aclarar la situación en charla con Sol 91.5: "Uno cuando visualiza la expectativa que se generó después de que un comienzo donde todo fluía y de golpe ve que las cosas no andan y los objetivos se pueden escapar, como que duele. Algo que charlamos con otros de los muchachos más grandes, como Paolo (Goltz). Somos humanos y sentimos. Recibí muchos mensajes después de eso y no me arrepiento, porque fue lo que sentía. Me mostré tal cual me sentía. Igual, me prometí que iba a cambiar mi postura".

sebastián prediger.jpg Sebastián Prediger, a corazón abierto por este presente de Colón. Prensa Colón

Asimismo, agregó: "Yo dejé todo por venir acá, sin entrar en detalles. Todo tipo de otras posibilidades. La mejor chance que tengo es esta (por el ascenso). Incluso cuando Colón era un quilombo total cuando llegamos los primeros. Hasta hoy uno ve como los dirigentes están tratando de solucionar muchas cosas. Siempre intenté decir, más allá del escudo que defendemos, que nos armamos rápido y encontramos el funcionamiento. Cuando llegué sabía que igual no sería tan fácil".

Sebastián Prediger, a fondo por el presente de Colón

Más adelante, el capitán sabalero reflexionó: "Perdimos muchos partidos por muy poco. Nos tocó transitar, sobre todo de visitante, momentos muy complejos corriendo y metiendo en canchas en malas condiciones. Entonces tuvimos que pensar en equipararnos al resto, pero los demás con ese planteo encontrar muchas respuestas y nosotros no tantas. Las derrotas confunden y generan desconfianza. En Argentina es muy complicado encontrar un funcionamiento óptimo jugando bien. Veo mucho fútbol, porque soy un apasionado, y a todos les cuesta, incluso a los planteles más jerarquizados. Entonces, es verdad que caímos y bajamos el rendimientos. Cuando suceden estas cosas, hay que dar la vida igual. No podemos perder lo que hicimos el otro día, que es tirarnos de cabeza si es necesario".

Pero no quedó solo ahí: "El otro día –ante Gimnasia de Mendoza–, cero de jugar bien. Pero ellos menos, que ganaron muchos partidos de contra y por eso no cambiaron. Por algo van primeros. Pero soy de los que quieren jugar bien y a veces no se puede. Con las urgencias que se viven, muchas veces la paciencia no va a la par".

Sebastián Prediger 1.jpg Colón fue directo y confesó que bajó su "rendimiento". Prensa Colón

El nuevo ciclo con Rodolfo De Paoli en Colón

También, Sebastián Prediger explicó qué les pide el nuevo DT: "De Paoli tiene la idea de jugar bien (risas). Él entiende lo que nos estamos jugando, por lo que tiene que mostrarse rápido para ganar. Es lo que tiene este momento. Gana uno solo y haremos lo necesario para conseguirlo. Ojalá en los partidos que vienen mejoremos. Ya no quiero hablar tanto de las otras canchas, porque suena hasta excusa. Tenemos que adaptarnos. Ojalá sea una regla en el fútbol, de que haya quita de puntos si uno tiene la cancha mal. La de Colón está impecable. Ni si quiera para sacar ventaja sino para dar una mejor imagen".

Por otra parte, resaltó las condiciones de Alan Forneris, que se anota con chances de jugar ante la baja de Nicolás Talpone: "Alan es un gran futbolista y está en condiciones de jugar. Es un chico del club que tiene energías y muchas ganas. Si es para el bien para Colón, que esté. El que sea. No es nos sobran jugadores. Siente la camiseta y entiende el momento. Parece fácil hablar, pero es complicado estar en cancha".

Para posteriormente enfatizar: "Yo bajé el rendimiento, soy autocrítico y lo siento así. Trato todos los días de ponerme bien para reponerme en todo sentido. La realidad es que cuando la situación viene mal todo se maximiza. Hace varios partidos atrás llegaba a todas y ahora parece que no. Así pasa en el fútbol, pero claramente bajé el rendimiento. Es cuestión de ponerse bien y responder. Siempre buscaré estar a la altura".

Sobre la inclusión de un psicólogo deportivo, no dudó: "Estamos abiertos a toda ayuda. Me pasó en todos los clubes donde jugué y es normal. Es todo muy complicado y por eso siempre gana uno solo y cumplen los objetivos muy pocos. Después de los tropezones y golpes que tuvimos, entendimos la urgencia que tenemos y el equipo que representamos, tratando de ganar y encontrar aire, pero siempre buscando jugar mejor".