Gonzalo Soto, el primer refuerzo de Colón: "Conozco a Yllana y su metodología"

Soto no es un desconocido para el entrenador rojinegro. Ambos compartieron equipo en Aldosivi, donde lograron el ascenso en 2023. Esa conexión fue clave para su llegada al Sabalero: “Tuvimos un gran año con Andrés, ya conozco su estilo y su metodología. Eso fue un plus para mí”, aseguró el zaguero.

Gonzalo Soto.mp4 Por Melani Rivas

En sus primeras declaraciones como jugador de Colón, Soto se mostró entusiasmado y consciente del desafío que representa ponerse la camiseta rojinegra: “Estoy muy contento de vivir esta experiencia nueva. Es un club grande, con mucha historia. Sabemos que hay una responsabilidad enorme, representamos a toda una ciudad”, remarcó.

Su recorrido antes de llegar a Colón

Con respecto a su estilo de juego, el ex Gimnasia y Aldosivi se definió como un defensor versátil y comprometido: “Uno llega con muchos años de recorrido. Estoy para aportar desde el lugar que me toque. Me adapto a línea de tres o de cuatro, y a jugar por izquierda o derecha, según lo que el técnico necesite”.

La posibilidad de debutar está latente, y Soto lo sabe: “Uno viene a sumar y a estar preparado para cuando el cuerpo técnico lo disponga. Entreno con muchas ganas para estar listo”.

Colón suma experiencia en el fondo en busca de regularidad y solidez defensiva, dos aspectos que serán clave si quiere pelear por el ascenso.