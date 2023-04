Gorosito aguarda por la recuperación de Perlaza en Colón

LEER MÁS: Garcés dijo que "ya es momento de despegar en Colón"

Y sin descanso, Colón volvió al trabajo el jueves por la tarde, y este viernes se entrenó por la mañana en el Predio 4 de Junio, donde justamente toda la expectativa está puesta en la recuperación de Baldomero Perlaza, quien es clave para lo que pretende Néstor Gorosito en cuanto al funcionamiento de su equipo.

Colón entrenamiento.jpg

Se presume que no tendrá inconvenientes Baldomero Perlaza en ser de la partida ante Defensa y Justicia, ya que se lo preservó solo por un golpe. De hecho, si era por la Liga Profesional el cotejo del miércoles, seguramente el colombiano hubiese sido de la partida, para tomar un parámetro del inconveniente que presenta.

LEER MÁS: El pacto que hizo Vignatti con Garcés y Meza en Colón

No se descarta, sin embargo, que Pipo Gorosito meta mano en el mediocampo con el ingreso de Carlos Arrúa, quien viene de convertir un golazo (su primer tanto con la camiseta de Colón) por Tomás Galván, quien no convenció no solamente ante Vélez sino que tampoco pudo marcar diferencias con su juego ante Colegiales, equipo que milita en la tercera categoría del fútbol argentino.

De esta manera, los 11 que prepara Néstor Gorosito en Colón para visitar a Defensa y Justicia, son los siguientes: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Tomás Galván y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila.