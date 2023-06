Más adelante, intentó no ser tan duro por un nuevo arbitraje polémico y un VAR sin funcionamiento: "Los que tienen que hablar los dirigentes, donde estoy yo es imposible verlo, ni lo toca. La situación del VAR lo notificaron, después volvió y después se fue".

En referencia al partido de Farías, enfatizó: "Es completamente diferente a todos, no hay un jugador como Farías, no lo hay, es de una valía muy grande, y es el primer partido que lo hace como titular".

El entrenador volvió a insistir en que "nosotros venimos de una tras otra, una tras otra, lo más importante que me aboco al equipo, jugó bien, tuvo una idea, una forma, primero defendimos cerca de nuestro arco, con Rodríguez y Martínez que se nos venían por los costados. Lo corregimos en el segundo tiempo. En el mejor momento nuestro pasó lo del penal. Como dije el otro día, por más que uno hable, casi todos los entrenadores vienen diciendo lo mismo y pasa lo mismo, no puedo hacer nada, y ganar. Tratar de hacer más goles que el contrario y que no nos cobren lo que no pasa".

En otro tramo de la charla subrayó que "tuvimos un montón de partidos para ganar y por rendimientos ajenos no lo pudimos hacer, hay baches que van quedando, para mí la rompió Álvarez y es una lástima que no podemos contar con él, hay cosas que estaban estipuladas desde antes".

La reunión pendiente con Vignatti

"Todavía tengo que hablar con José (Vignatti), hace 15 días que viene entrenando muy bien, el ratito que jugó lo hizo bien, nos gustaría que se quede. Conejo es de nivel internacional, estuvo afuera por lesiones, nos da aire, alternativas de juego, tiene movilidad. Dios quiera que lo podamos tener bien en el segundo semestre".

El nivel del certamen

"Sacando a River que juega a otra cosa, el resto somos todos iguales, nos podemos ganar y podemos perder; hay que felicitar a los jugadores, no bajar los brazos, estamos atrás de un objetivo, queda un mes con partidos seguidos, superar más al rival".

Los rendimientos de Goltz y Pierotti

"Paolo (Goltz) muy bien, Rafael (Delgado) sintió el trajín del partido, jugar afuera los trayectos más largos. Con José habíamos acordado que nos íbamos a juntar la semana pasada, con el viaje por el descenso, seguramente nos juntaremos en breve. Tengo muy buen diálogo, me decían que era difícil, con mucho respeto de ambos lados. Cada uno ocupa su lugar, hasta hoy extraordinario con José".

La situación de Pierotti

"Pierotti fue a hacer el pasaporte, como estaba suspendido me parece bien, le abre un espectro de trabajo superior al tener el pasaporte italiano. Yo tengo contrato hasta diciembre, estoy muy bien en la ciudad, con muy buena relación, mi trabajo es elegir, veremos cómo se desarrolla todo. En el fútbol argentino hay que vender para subsistir".