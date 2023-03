Gorosito: "Donde vayamos, Colón saldrá a ganar"

Luego, habló del estreno el pasado domingo en Santa Fe. En este sentido, expresó: "Las conclusiones del primer partido, a veces que está en una racha negativa donde hay que achicar el margen de error, esto es fútbol donde nadie te garantiza nada. Que sean virtudes del rival y no errores nuestros. Esperemos mejorar de tres cuartos para adelante, esta semana trabajamos tratando de ocupar espacios a espaldas de los contrarios, que puedan recibir nuestros delanteros, tengo mucha ilusión de hacer una buena campaña".

En cuanto a su vuelta al Bosque, Pipo no dudó en decir que "podemos no saber de fútbol pero somos buena gente y agradecidos, me trataron muy bien en Gimnasia, a pesar de no haber jugado en el club, se identificó la gente con nosotros, cuando el presidente me dijo que no nos podían pagar, le dije que me hubiera dicho antes para que ninguno pierda el tiempo. Me gustan las cosas simples, no estamos en nada raro, vinimos a trabajar y Dios quiera que nos acompañen los buenos resultados, estuvimos arriba, nos acompañaron los resultados".

Para luego, subrayar: "En el análisis preliminar es una ventaja porque conocemos virtudes y defectos de los jugadores de Gimnasia, pero esto es fútbol y en la cancha definen los jugadores. El fútbol es impredecible".

En referencia a los once que actuarán este sábado, el orientador dijo que "creemos que en este momento son los que mejor están, en la semana si veíamos otros que estaban mejor lo hubiésemos puesto, entrenaron muy bien, el mejor equipo para este partido es el que vamos a presentar. Con los rendimientos individuales se pondrán o no los otros muchachos".

Gorosito también hizo mención a cómo están Ábila y Fernández, al apuntar que "hablé mano a mano como corresponde entre hombres con Ramón, empuja, va para adelante, es una lástima no poder usarlo más minutos, el otro día con un pase extraordinario marcó diferencia, esperemos que siga aprovechando los días. En cuanto a Brian, el primer día le costó, tuvo un problema en el aductor, no hay que apresurarse, es preferible llevarlo de a poco para no perderlo".

En la parte, final, con respecto al estado físico del plantel, el técnico de Colón añadió que "por una cuestión de respeto al entrenador saliente no se si están bien, regular o mal. Cada entrenador quiere ganar y cada entrenador los prepara para sacarle el mejor provecho. Creemos que necesitamos mayor intensidad para sostener el equipo arriba, donde vayamos a jugar vamos a ganar, no importa la cancha. Después veremos si el contrario lo permite. La idea es jugar como equipo grande y atacar siempre. En Santa Fe y donde vayamos. Es la identidad que queremos. Después veremos si nos da el cuero".