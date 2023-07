Gorosito empieza a impacientarse por la falta de refuerzos: "Necesitamos que se agilicen las cosas"

Para luego, expresar: "River, lo dije anteriormente, juega a otra cosa, a otro ritmo en su cancha, con el césped rápido, tiene jugadores explosivos y con buena técnica. Con Racing el primer tiempo fue muy malo, el segundo fue mejor hasta la expulsión de Delgada. Hay que trabajar, mejorar y tratar de ganar los partidos que quedan ante rivales de nuestro nivel".

En referencia al trámite del cotejo, Pipo subrayó que "defensivamente salió lo que pensamos, pero con la pelota no, en el segundo tiempo mejoramos, vimos que sacaron laterales rápido, a Unión le hicieron el gol así, pero por más que adviertas tiene un nivel superior".

LEER MÁS: River fue demasiado para Colón y el Sabalero sumó su segunda derrota al hilo

Después se metió de lleno en un mercado de pases que tiene a Colón por ahora sin nada concreto. Al respecto, soslayó: "Por una cuestión de respeto no puedo contestar en relación a los refuerzos, somos los que estamos y hasta que termine tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos que podamos. Según lo que inviertas vas a producir, es como todo. Es un tema que está hablado, lo que pasa no se agilizan las cosas, necesitamos que se agilicen las cosas".

Cuando le preguntaron sobre jóvenes que abruptamente debió poner en cancha, visiblemente molesto le dedicó un párrafo a este medio, al enfatizar que "los del Diario UNO hicieron una novela que yo critiqué a la Reserva, le falta a los chicos, pero no tenemos más. No puedo jugar de cuatro, El chico mientras estuvo bien lo hizo perfecto, no lo desbordaron, estaba descompuesto y tenemos muchas esperanzas en él. Cada 15 días entrenan con nosotros. Tenemos depositadas esperanzas en él, las urgencias hacen que se apresuren las cosas".

Pipo2.jpg El DT de Colón admitió que poco pudieron hacer para complicar a River en su territorio.

El orientador rojinegro le quitó importancia a la situación matemática del equipo, al decir que "hay cualquier cantidad de equipos donde todos pasan por diferentes momentos, algunos hace muchos partidos que no ganan. A la gran mayoría le pasó, Vélez con dos partidos ganados salió adelante, Unión le pasó lo mismo, a nosotros nos pasó por primera vez. Empatamos mucho, por primera vez perdimos dos partidos seguidos. Tenemos que trabajar, mejorar, cuando termine el torneo se pueda visualizar el equipo de otra forma, ni se clasifica a una copa ni nadie se va al descenso ahora".

En otro tramo de la charla expresó que "es medio loco, me preguntaron el otro día porqué Pierotti no jugó de titular y ahora me dicen porqué lo hizo. Tuvo un par de arranques muy solo, quedaba aislado del resto, no podíamos achicar para tener volumen ofensivo. La idea era jugar de contragolpe, más en el momento de nosotros y el de River. Tuvimos poco y con Eric Meza que fue el mejor jugador nuestro".

Antes de retirarse, dejó picando su fastidio por el tema central de sus declaraciones: la falta de concreción de nuevas caras. "El club por ahí tiene que generar para poder traer, ya le pasé a José (Vignatti) las cosas hace un tiempito, depende de ellos ahora", cerró.