Gorosito: "El objetivo es mantener este rendimiento"

Más adelante puntualizó que "de cuatro partidos con los que jugamos que están abajo, ganamos tres y perdimos uno de manera injusta. Serán finales todos los partidos, lo había dicho, pasamos a varios, va a ser sí, hasta que no tengamos una rachita, el objetivo es mantener este rendimiento, sin tener un juego tan fluido, el equipo muestra una idea de juego, de asociarse y triangular".

En referencia al nivel de Galván, dijo que "antes era un equipo más lento y de pases largos, a Tomás (Galván) lo agarraba mal, ahora se asocia bien y es la rueda de auxilio para todos sus compañeros".

Pipo refrendó que "esto se debe al semestre pasado, el torneo anterior, desgraciadamente merecíamos tener más puntos, hay una realidad que nos marca que estamos ahí, arrancamos cinco o seis abajo, pasamos a algunos, la fecha que viene será otra cosa, hasta que faltando cinco fechas estará más definido los que pelearán por el descenso".

En otro tramo de la charla admitió que "sabíamos que ellos dejaban colgado a Malcorra y Campaz, lo practicamos, sin embargo llegaron varias veces de esa forma, tuvieron ataques claros, tenemos que ganar por puntos, no a que nos noqueen. Podemos jugar bien a la pelota".

Cuando le preguntaron si le gusta como juega el Sabalero, el estratega opinó que "de a ratos me gusta, cuando la perdemos fácil no me gusta, cuando intentamos triangular y aparecer, ni bien la perdemos trabajamos para recuperarla, cuanto más lejos mejor, nos faltó en el primer tiempo un poco más de paciencia en los últimos metros, pero es justo el resultado".

El encuentro se definió sobre el final y a propósito del tiro penal añadió: "No quise ver el penal, vi los anteriores, le tenía fe pero no lo quise ver. Lo de Conti sintió una molestia, el quilombo del fútbol argentino, lo mismo que para vivir, la locura, la pasión, por eso le dieron el premio al tipo que le dan la mamadera al nene. En otros lados no lo entienden, en otros lados no pasa esto. Cumple un papel social importante, es una presión muy grande para los jugadores".

Respecto a algunos lesionados apuntó que "Goltz intensificó y hoy paró, va mejorando, Benítez también y Batallini viene de una lesión que tenía cuando jugaba en Independiente".

En la parte final, volvió a decir que "Pierotti tiene condiciones extraordinarias pero tiene que ir al espacio, tiene que tocar e ir, casi todas las jugadas fueron por él y sus arranques. Menos distracciones, tiene un potencial enorme, mientras asimile que tiene que tocar e ir, no se tiene que dispersar, tiene que mirar los espacios".

