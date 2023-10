El semblante del DT de Colón, Néstor Gorosito, no era el mejor, porque el equipo no pudo continuar con su serie de victorias en condición de local, además de no poder cortar la racha ante Unión en el historial general.

En el inicio reconoció que "no jugamos bien, imprecisos, en el primer tiempo el arranque fue bueno, nos faltó el último pase, hasta tres cuartos llegábamos bien. El segundo tiempo malo, luchado, sin juego para los lados, no recuerdo situaciones. Partido malo, flojo el nuestro".

Más adelante admitió que "faltó precisión en el primer tiempo, en el segundo no tuvimos claridad, nos costaba mucho sacar la pelota. En el primero llegábamos bien, en el último pase para dejar a un compañero de cara al gol, y no lo hicimos".

En referencia a los tres cambios, consideró que "simplemente creíamos que con Conejo podíamos tener asociación en el juego, y buen pase. Piero porque creíamos que íbamos tener más vértigo en el ataque".

Pipo también dijo que "hubo un contragolpe de Unión, nosotros tuvimos cuatro o cinco, no trascendió la jugada, dos de Ramón, una de Botta y una de Batallini que sacaron en la línea. Unión hace su trabajo y nosotros tratar de mejorar lo nuestro. El segundo tiempo fue malo, lo más bajo de todo en este torneo".

En otro tramo de la charla expresó que "no tuvimos miedo a perder, para ganar hay que superar al contrario, la idea no es ganar de pedo (sic). No fluía el juego, sin chispa, no me gustó".

En relación al ingreso de Toledo reconoció que "lo íbamos a hacer antes, el ratito que jugó lo hizo muy bien. No se quien quedó mejor parado después de este empate. Los Clásicos son todos parecidos, nosotros esperábamos jugar mejor de lo que lo hicimos. En el segundo tiempo perdíamos muchas pelotas fáciles, hay veces que pasa".

Asimismo, aseveró que "el lastre nos pone en esta situación, hay equipos que se hablan maravillas, nosotros arrancamos cinco o seis abajo de la gran mayoría, estamos así, será así hasta la 10ª o 11ª fecha, después pienso yo que quedarán dos o tres en la pelea".

Antes de su despedida, subrayó que "según ellos no les tiró, tanto Espínola como Lucena por eso salieron. Nos sentimos un poco vacíos de no haber tenido claridad para tener situaciones de gol".