Gorosito, en UNO 106.3: "Tenemos una relación de respeto con los dirigentes y ojalá nos quedemos mucho tiempo en Colón"

La comisión directiva quizás a esta altura pretendía no estar en un momento tan apremiante. Pero el escenario toca seguir en esta lucha por la permanencia y Pipo no claudica, por eso charló este miércoles en exclusiva con UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo, para dejar su postura. "Los rumores siempre de algún lado salen. Dijeron que había problemas de cobro y estamos al día, por lo que no tenemos de qué quejarnos. Después, no puedo constatar quién dice cada cosa. Yo solo hablo de lo que es verdad".

• LEER MÁS: Colón con la guardia alta por la designación de Pablo Dóvalo

"Como somos nosotros, nos pueden hablar tranquilos. El que tenga algo que decirme solo tiene que llamarme. En el fútbol nada es absoluto. El resultado es el que te avala si tenés o no razón. Tenemos una relación de respeto con los dirigentes. Estamos contentos en el club y ojalá nos podamos quedar mucho tiempo. Ahora bien, si los dirigentes piensan lo contrario solo tienen que decime y me vuelvo a mi casa, porque extraño también a mi familia, pero nos queremos quedar para ayudar y crecer con el club. Si no es así, pueden hablar conmigo sin problemas. Tengo una excelente relación. Las cosas son claritas y nosotros no somos rebuscados", agregó el conductor sabalero con UNO 106.3.

Pipo Gorosito.jpg Néstor Gorosito contó en UNO 106.3 cómo es su relación con los dirigentes de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

La mirada de Pipo Gorosito en este presente de Colón

Posteriormente, el técnico habló de los vaivenes del equipo: "Estamos siendo irregulares y pasamos por diferentes estados. Debemos tener una regularidad mayor y ahora no la tenemos. Queremos ganar siempre en cada cancha y no cambiamos los planteamientos. El otro día nos faltó volumen en los últimos metros y en el segundo tiempo no encontramos la forma. Quizás nos apresuramos en los cambios o bien eran diferentes, pero con la película vista es mucho más fácil. Pensamos primero y a veces no se da, y es bueno reconocerlo. Hay momentos que buscamos plasmarlo y no se pudo lograr".

• LEER MÁS: Colón podría visitar a Barracas con cambio de esquema

"Considero que siempre hay que tener un plan y hacerlo bien, tratando de imponerte. Eso es primordial. Una vez que tenés una forma de juego, hay matices que debés poder cambiar. Cuando trajeron a (Javier) Toledo, pudimos encontrar otra forma de llegar al arco contrario. Debemos saber diferenciar nomás, siempre respetando una filosofía. Le descontamos muchos puntos a varios equipos y ahora estamos en un pelotón grande. Esperemos seguir en esta línea y mejorar lo que hicimos el otro día en el segundo tiempo", agregó Gorosito.

Colón Unión clásico santafesino Botta.jpg Pipo Gorosito contó que Rubén Botta jugó el Clásico disminuido físicamente y que se infiltró. UNO Santa Fe | José Busiemi

Asimismo, Pipo reveló qué le pasa a Rubén Botta: "Que yo sepa a Rubén no lo marcaron, el tema es que viene con un golpe intercostal y hoy (por este miércoles) le hacían estudios para saber qué tiene. Se viene infiltrando y el otro día le dolía mucho y no pudo desarrollar todo su juego como quería. Pero no vi que le hayan hecho una marca personal".

Colón Unión clásico wanchope Abila Federico Vera.jpg Pipo Gorosito explicó la variante de Wanchope Ábila en el Clásico.

También, argumentó en UNO 106.3 por qué decidió cambiar a Ramón Ábila, que venía siendo el más peligroso en ataque y para muchos, el mejor de Colón: "Vimos que en el primer tiempo, en dos contra que condujo la pelota, no pudo dar el pase final. En el segundo pasó lo mismo. Quisimos suplantarlo por Conejo (Jorge Benítez), con caracterizas diferentes, para ver si se podía enganchar mejor con Rubén, que estaba en inferioridad y le costaba. Entonces la idea era ver si se engancha bien y no salió. Fue lo que vimos".

• LEER MÁS: La efectividad de Pipo Gorosito como DT de Colón

La previa ante Barracas Central y la situación apremiante

En otro tramo de al entrevista con Dial Deportivo, Néstor Gorosito le restó chances a que varíe el sistema producto de los lesionados: "No creo que haya cambio de esquema. Estamos analizamos a Barracas. Ellos juegan con línea de tres, pero que son cinco, el resto adelante y uno arriba. Trataremos de ver cómo lo podemos lastimar sin apartarnos demasiado de lo que venimos haciendo".

GorositoColón.jpg Prensa Colón

Luego, insistió: "Traemos el lastre del torneo pasado, en el cual perdimos los últimos partidos. A partir de Rosario, que no fue culpa de Colón, se fueron jugadores importantes como Juan Álvarez y lo sentimos. Se fueron algunos más y suplantarlos nos costó mucho. Por eso perdimos y jugando mal. Es más posible no alcanzar resultados cuando jugás mal".

• LEER MÁS: Colón repudió el vandalismo sufrido en el Clásico

En el final, mantuvo el optimismo: "Lo que está haciendo el plantel es muy bueno. Se les descontó puntos a varios equipos en esta lucha. Es muy bueno lo que se está haciendo y anhelamos seguir mejorando. Van siete partidos y los dos de la Copa Argentina y el rendimiento en general es bueno. No nos superaron tanto ni nos bailaron, pero tampoco lo hicimos nosotros. Eso sí, los partidos que ganamos los hicimos merecidamente".

Escuchá la entrevista de Pipo Gorosito en UNO 106.3