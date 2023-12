LEER MÁS: Dura respuesta de Batallini sobre su posible salida de Colón

El 22 de junio, la Asamblea Extraordinaria de la AFA decidió por unanimidad a la anulación de uno de los tres descensos: fue el segundo por promedio quedando dispuesto que los equipos que bajen a la segunda categoría del futbol argentino sea uno por tabla anual, y otro por promedios.

Colón.jpg

El escrito argumenta que la modificación debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea. Además, se refiere a que en la misma Asamblea no estaban todos los representantes presentes, ya que Talleres estaba ausente, por ejemplo. Y que cuando se modificó el descenso, el reglamento no especifica qué sucede si el mismo equipo es el último por promedios y por tabla general.

LEER MÁS: Israel Damonte dejó oficialmente de ser el técnico de Colón

Lo concreto es que Luis Hilbert, quien se presentará como vicepresidente en la lista oficialista que encabezará Gustavo Ingaramo, en diálogo con Aire de Santa Fe (FM 91.1), este miércoles tras la oficialización de la misma, indicó: "Hace no mucho tiempo en una charla comencé a ver los estatutos y reglamentos de Colón. Sucede que se cambió el reglamento y no se puede hacer con retroactividad o con lo que se está jugando, tiene que hacerse para el próximo año. En segundo lugar para ese tipo de modificaciones tiene que haber unanimidad, tienen que estar todos presentes. En la Asamblea faltaron miembros, al igual que en el Comité Ejecutivo. Esto se habló con el abogado Alejandro Reck, de los más especializados en derecho deportivo. Es una protesta, no una demanada, esto está en manos del Tribunal de Disciplina, y es muy probable que mañana (por este jueves) se expida por sí o por no".

De esta manera, si bien hay escasas chances de que prospere el recurso presentado por Colón, ya que a través de José Alonso fue uno de los que levantó la mano para aprobar la modificación, lo concreto es que este jueves habrá certezas en cuanto a saber si se anulará o no el descenso que sufrió tras perder el desempate ante Gimnasia en La Plata.