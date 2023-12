Israel Damonte dejó oficialmente de ser el técnico de Colón

Tras el descenso a la Primera Nacional, los dirigentes activaron la cláusula de rescisión de contrato, con lo cual Israel Damonte ya no es más el DT.

"Solo me queda pedirle disculpas a la gente y agradecer el apoyo. Lo de este partido fue impresionante, como siempre de local. Ellos se entregaron, al igual que los jugadores. No hay nada para reprochar y cuando llegué sabía lo complicado que era y luchamos. Sacamos más puntos que el resto, pero esos dos puntos que teníamos atrás nos costaron. Seguramente Colón volverá rápido, porque es de Primera. No puedo hablar del futuro ahora, es un estrés muy grande y descansaré. Pero mi renuncia claro está a disposición", remarcó Israel Damonte en la zona de vestuarios del Coloso Marcelo Bielsa.

En la conferencia de presentación de la lista Tradición Sabalera, Gustavo Ingaramo se refirió a la situación de Israel Damonte, ya que no habían surgido informaciones oficiales durante todo este tiempo sobre su continuidad. Incluso, lo que había trascendido es que varios candidatos pretendían hablar primero con el DT antes de elegir entrenador en caso de ser elegidos en las elecciones del próximo domingo 17 de diciembre.

E Ingaramo, en esta conferencia de prensa, confirmó que se rescindió el contrato con Israel Damonte, con lo cual formalmente dejó de ser el entrenador de Colón, más allá que también reveló que se deben una charla, cuestión que pasa más por el plano personal que por el institucional.

De esta manera, cada uno de las listas trabaja en su proyecto deportivo pero con la certeza de que tienen el camino liberado para la elección del DT y sin ningún tipo de impedimentos legales, ya que formalmente se dio la salida de Israel Damonte, quien vale recordar había firmado su contrato con una cláusula de salida en diciembre, como consecuencia de la incertidumbre deportiva que había en ese momento y al probable cambio de gobierno en el club.