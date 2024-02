Marcelo Negrete, vice de Colón, habló en los últimos días con Sol Play (FM 91.5), y comenzó diciendo: "Algunas cosas salieron a la luz, a otras tenemos que tratarlas con una seriedad más importante, hay cosas que no cierran, nosotros estamos elaborando una auditoría. Tenemos a un grupo de gente trabajando, mostramos un bosquejo en la conferencia de prensa que dimos, pero siguen apareciendo cosas".

Facundo Garcés.jpg Prensa Colón

"Estamos haciendo una auditoría interna, en base a eso si hay que tomar otras medidas lo haremos", agregó Marcelo Negrete sobre la situación que está atravesando Colón.

Cuando se le preguntó a Marcelo Negrete por la situación de Facundo Garcés, reveló: "Él tomó esa postura, tendrá que recapacitar, había una propuesta muy buena (Lanús), no quiso aceptarla, pero la oferta de España era insuficiente. Para Colón no era una alternativa valedera por lo económico, estábamos lejos, también en cuanto a las formas. Era un préstamo, con condiciones que a nuestro entender no iban, no pudimos acercar las partes. Más allá de todo lo que está firmado fue insuficiente lo de Alavés, era mucho más potable lo de Lanús. Pacual Lezcano si hay una oferta que convenza a las partes no tenía ningún inconveniente".

Sobre la salida de Wanchope Ábila, Marcelo Negrete destacó: "Es una rescisión de mutuo acuerdo, estamos arreglando todo eso, pero ya está hecha la negociación".