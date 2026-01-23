Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ignacio Lago, tras el empate de Colón: "Somos un plantel nuevo y la idea se va notando"

Colón cayó ante Paysandú, 5-3 en la definición por penales. Ignacio Lago fue figura del partido y habló del funcionamiento y el proceso de adaptación.

23 de enero 2026 · 22:37hs
Ignacio Lago, tras el empate de Colón: Somos un plantel nuevo y la idea se va notando

Colón empató 1 a 1 frente a Paysandú en un nuevo amistoso de la Serie Río de la Plata, pero volvió a mostrar fragilidades defensivas y falta de claridad colectiva. Aunque fue reconocido como figura del partido, Ignacio Lago dejó una lectura crítica del rendimiento y del momento que atraviesa el equipo de Ezequiel Medrán.

Ignacio Lago y su rol en el nuevo Colón

Tras el encuentro, Ignacio Lago explicó cómo se sintió dentro del campo y cuál fue el pedido puntual del cuerpo técnico. “Me pidió que me meta más, que intente aportar juego al equipo. En el primer tiempo me costó encontrarme, pero en el segundo me sentí más cómodo”, señaló el delantero, que alternó posiciones en el frente de ataque.

El ex jugador de Talleres remarcó que el proceso de adaptación todavía está en marcha. “Somos un plantel totalmente nuevo, nos estamos conociendo y creo que de a poco la idea se va notando”, explicó, poniendo el foco en la construcción colectiva más que en los resultados inmediatos.

LEER MÁS: Bonazzola: "Recibimos un club en crisis, pero Colón se está poniendo de pie"

Un equipo intenso, pero aún en construcción

Lago también hizo hincapié en el aspecto físico, uno de los puntos que el cuerpo técnico busca consolidar. “Yo veo al equipo muy bien desde lo físico, intenso, que es la idea que queremos buscar”, remarcó el atacante, dejando en claro cuál es la identidad que pretende Medrán para este Colón versión 2026.

Consultado sobre su ubicación en el campo, el delantero reconoció que se siente más cómodo partiendo desde el ataque, aunque valoró la confianza del entrenador. “Generalmente me siento mejor de frente al arco, pero ya me tocó jugar por izquierda en otros clubes. Hoy me dio esa tarea y confió en mí”, explicó.

Más allá del reconocimiento individual, Lago mantuvo un discurso medido y con mirada a largo plazo. “Lo he hecho en otras ocasiones y me sentí cómodo. Espero poder aportarle al equipo desde ese lugar”, concluyó, consciente de que el rendimiento colectivo aún está lejos del ideal.

El partido terminó empatado 1 a 1 en el tiempo reglamentario y, por tratarse de un amistoso, se definió por penales. En la tanda, Colón cayó 5 a 3, cerrando una presentación que volvió a dejar señales de un equipo en formación, con una idea en desarrollo y con varios aspectos por ajustar antes del inicio de la competencia oficial.

