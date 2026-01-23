Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bonazzola: "Recibimos un club en crisis, pero Colón se está poniendo de pie"

Alejandro Bonazzola, vice tercero de Colón, habló de la herencia económica, el mercado de pases y la respuesta de los hinchas.

23 de enero 2026 · 11:35hs
Alejandro Bonazzola, vicepresidente tercero de Colón, trazó un panorama claro sobre el presente del club en diálogo con Radio Gol (FM 96.7). El dirigente se refirió tanto a la delicada situación institucional que atraviesa la entidad como al armado del plantel que afrontará la próxima temporada en la Primera Nacional.

Una herencia económica pesada de Colón

Bonazzola no esquivó el diagnóstico financiero y describió un escenario complejo al momento de asumir la nueva conducción. Según explicó, la actual dirigencia se encontró con una institución en “cesación virtual de pagos, un club detenido en el tiempo en todos los rubros”.

En esa misma línea, recordó que el propio presidente José Alonso detalló la fuerte caída en los ingresos: de 27 millones de pesos limpios que recibía la gestión anterior, Colón pasó a percibir menos de 10 millones, un número que —según remarcó— profundiza la crisis y obliga a tomar decisiones urgentes para ordenar las cuentas.

El caso Neris y situaciones contractuales

Uno de los temas puntuales que abordó fue el de José Neris. Bonazzola aclaró que el delantero pertenece a Colón y que debe presentarse a entrenar, mientras se intenta resolver su futuro.

El club recibió dos ofrecimientos: uno importante de un equipo del fútbol argentino y otro acercado por el representante del jugador. Sin embargo, el futbolista prioriza una salida al exterior y, hasta el momento, ninguna de las propuestas cumplió con las expectativas económicas de la institución. Por eso, desde la dirigencia ya se emplazó formalmente al entorno del jugador para definir la situación.

Espínola, el Pulga y temas que se cerraron

Entre los conflictos heredados, Bonazzola señaló que uno de los más complejos fue el de Espínola, al que definió como “una espina en el zapato”. Tras intensas gestiones, el club logró levantar la inhibición vinculada al caso, lo que significó un alivio administrativo clave.

Alejandro Bonazzola explicó cómo se gestionó el conflicto económico entre Colón y Alberto Espínola.

También se refirió al cierre del ciclo de Luis “Pulga” Rodríguez, un nombre fuerte en la historia reciente sabalera. Según contó, se alcanzó un “final digno” y hoy la relación con el ídolo es “totalmente cordial”, marcando un cierre sin rupturas con una de las figuras más queridas por los hinchas.

Mercado de pases en marcha

En lo futbolístico, la dirigencia trabaja contrarreloj para terminar de armar el plantel. Bonazzola explicó que el objetivo es completar una estructura competitiva, tal como lo solicitaron el entrenador y el responsable del área, Diego Colotto.

Nombres como Federico Rasmussen y Kevin López están cerca, aunque aclaró que no son las únicas alternativas que se manejan. La intención es cerrar incorporaciones en los próximos días para que el equipo llegue con la mejor base posible al inicio del torneo.

El socio, el gran respaldo

Pese al contexto adverso, el dirigente destacó el acompañamiento de la gente. Colón está “acariciando” los 25.000 socios y viene agotando abonos, una señal clara del compromiso del hincha en un momento delicado.

Para Bonazzola, esa respuesta masiva confirma que la hoja de ruta trazada por la nueva conducción es la correcta y que, aun en medio de las dificultades económicas y deportivas, el club conserva su fortaleza principal: el respaldo incondicional de su gente.

