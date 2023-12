• LEER MÁS: Vignatti rompió el silencio: "Colón todavía no descendió"

Respecto sobre esta tema, agregó: "Sería algo bueno, pero la resolución recién estará la semana que viene. Estoy de buen ánimo en este sentido. Hay chances de que Colón siga en Primera. Aceptaremos la mala campaña como corresponde, pero el dirigente también está para algo y lucha por los intereses del club".

Luego, detalló cómo es la situación con Israel Damonte: "Cuando hicimos el contrato decía que, si Colón se quedaba en Primera, seguía. Si no era así, se terminaba. Así de clarito es. Entonces, qué pasa si el fallo es favorable, se dará una situación extraña (risas). Igual ya tenemos un plan A y plan B por las dudas".

Gustavo Ingaramo, candidato a presidente de Colón

La honestidad por el mal año deportivo

"Cuando digo que en Colón se hicieron las cosas bien, también hay otras que no y que debemos mejorar. Se logró el único campeonato de la historia y evidentemente fue muy complicado. Si antes no se pudo lograr es por algo. Qué paso, se dio una situación en que los principales integrantes del plantel campeón se fueron y no se pudieron reemplazar con calidad. No quisieron renovar. Colón no vendió a nadie de ese campeonato, como dato a no pasar por alto. Ese equipo se desarmó, por más que aún hay algunos", tiró Ingaramo.

A lo que adosó respecto a este 2023: "Colón tuvo deficiencias en el primer torneo, pero para el segundo trajo buenos refuerzos. Colón si ganaba el partido con Vélez entraba entre los cuatro y se salvaba. Capaz podía estar ahora en el lugar de Platense. No fue un desastre. Pero perdimos bien y bueno, se dio todo lo que ya todos saben".

En otro tramo de la charla con UNO 106.3 contó el escenario sobre la continuidad de Germán Conti y la deuda con Lokomotiv: "No se pagó el préstamo porque el gobierno nacional no permitía girar divisas. Es entendible el reclamo del club ruso. Ya estuvimos averiguando, porque la plata está, por lo que esperamos las nuevas normativas del cambio de gobierno".

También, enfatizó: "Las inferiores son la fábrica de Colón y son muy importantes. Habrá un cambio en el manejo. Hay que ser objetivos, porque el año no fue bueno".

En el cierre de la charla, le envió un mensaje a los socios: "Que vayan a votar. Aceptamos los errores y también los aciertos. Soy consciente del enojo y que lo más fácil es cerrar la puerta e irse a casa, pero preferimos poner la cara. Si los socios consideran que hay que buscar algo menor, perfecto. Sé que arranco con una mochila cargada de piedra, pero también que no nos escondemos".

