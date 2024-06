Iván Delfino, ¿comienza a jugarse el cargo como DT de Colón?

Temporelli: "Para Colón no hay tiempo, no hay muchas posibilidades"

Esto sin dudas representó un gran espaldarazo inicial para Iván Delfino y que marcó la convicción del nuevo presidente de Colón, ya que se conocen de su época de futbolistas. Y la apuesta dio grandes resultados desde el arranque.

El acierto de entrada en Colón que comenzó a no dar réditos

Es que los dirigentes de Colón tuvieron que armar un plantel nuevo, como consecuencia de la sangría importante de jugadores que hubo en el receso, tras el descenso a la Primera Nacional, con lo cual con los pocos que se quedaron se salió a buscar refuerzos, algunos apuntados por Iván Delfino y otros que llegaron por gestiones dirigenciales.

Fue así que se terminó armando un plantel totalmente nuevo, con solo algunos sobrevivientes del plantel del 2023, con regresos calificados como los de Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Christian Bernardi y Nicolás Leguizamón, más algunas contrataciones de jugadores que llegaron para darle un salto de calidad como son los casos de Nicolás Talpone, Alexis Sabella, Braian Guille e Ignacio Lago, entre otros.

Delfino2.jpg

Colón mostró dos caras bien opuestas, ya que de local solamente cedió cuatro puntos, y es lo que sin dudas lo protege en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional. Es que de visitante, el equipo de Iván Delfino es muy irregular, y en las últimas fechas mostró una alarmante debilidad, ya que de hecho sumó solo un punto de los últimos 12 en juego.

Pero el bajón futbolístico de Colón no solo se resume en lo que le cuesta de visitante, sino que también se extiende a actuaciones de local, como ocurrió ante Chaco For Ever, que terminó ganando en el final y por una infantilidad de un rival que tocó la pelota con la mano, y contra Atlético de Rafaela, cotejo donde no pudo hacer pesar demasiado el hombre de más y destrabó el partido con una genialidad de Ignacio Lago, en lo poco que pudo generar en materia ofensiva.

La realidad es que el bajón futbolístico de Colón enciende las alarmas y tiene como apuntado directo a Iván Delfino, más allá del evidente retroceso y mal momento que están experimentando algunos jugadores, como son los casos de Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Alexis Sabella, Braian Guille, Axel Rodríguez y Nicolás Delgadillo, por nombrar a algunos de lo de bajo nivel.

Delfino, cuestionado como nunca en Colón

Los cuestionamientos, más allá del liderazgo en la Zona B, comenzaron a multiplicarse, y un fiel reflejo de esto es los comentarios de los hinchas en las redes sociales oficiales del club cada vez que termina un partido. Es que al equipo se lo ve sin variantes, sin respuestas ante los vaivenes de los diferentes partidos, y con falta de carácter para sobreponerse a los malos momentos.

LEER MÁS: Toma nota Delfino: a Colón le dieron vuelta por primera vez un partido en el torneo

De hecho, lo que más llama la atención fue de la forma en los que perdió los partidos ante Defensores de Belgrano, San Telmo y el CADU, ya que futbolísticamente no fue tan superado, pero sí de lo actitudinal, cuestiones que en esta categoría no pueden faltar para sobreponerse a las diferentes cuestiones.

Tampoco Delfino supo reinventar táctica y futbolísticamente a su equipo, con lo cual el partido del domingo ante Atlanta será una gran oportunidad para levantar cabeza de una vez por todas y convertirse nuevamente en el gran candidato, por jerarquía de plantel y poderío institucional, aunque un mal resultado podría aumentar los cuestionamientos, los cuales cada vez más comienzan a estar dirigidos al DT de Colón.