Uno Santa Fe | Colón | Colón

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Cristian Díaz, DT de Deportivo Madryn, contó cómo marcha la pretemporada de su equipo, que le apunta al debut ante Colón en el Brigadier López.

Ovación

Por Ovación

26 de enero 2026 · 08:45hs
Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Mientras Colón ajusta piezas pensando en el arranque de la Primera Nacional, su primer adversario también acelera. Deportivo Madryn, que debutará ante el Sabalero, transita la etapa más intensa de su pretemporada y su entrenador, Cristian Díaz, hizo un repaso detallado del presente del equipo patagónico.

LEER MÁS: Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Tras el amistoso frente a Huracán de Trelew, el DT explicó que el objetivo principal fue sumar minutos de competencia. “Buscamos que la mayoría del plantel llegue a los 70 minutos de juego. Estamos en una etapa de cargas fuertes y los futbolistas terminan cansados, pero necesitamos volumen y rodaje”, señaló. Más allá del resultado, valoró que el equipo pueda trasladar a la cancha los conceptos trabajados en la semana, tanto en defensa como en ataque.

Madryn, un plantel con variantes rumbo al estreno ante Colón

Con tres semanas de preparación, Díaz se mostró conforme con el proceso. “Hasta ahora se dio todo como lo planificamos”, afirmó, aunque reconoció que hubo algunas molestias físicas típicas de esta etapa. Mencionó casos puntuales como Peinipil, Solís y Camilo Machado, que no pudieron entrenar con normalidad en algunos días.

410111_2_172559_raw
Cristian Díaz, DT de Deportivo Madryn, ya le apunta a Colón, a quien visitará en el debut de la Primera Nacional.

Cristian Díaz, DT de Deportivo Madryn, ya le apunta a Colón, a quien visitará en el debut de la Primera Nacional.

A pesar de esos contratiempos, el entrenador se mostró optimista con el armado del grupo. “Tenemos variantes por puesto y diferentes características para plantear distintos esquemas. Podemos jugar con uno o dos delanteros, tenemos desequilibrio por afuera. El plantel está equilibrado y armónico”, describió.

Gira de amistosos en Buenos Aires

El calendario de preparación continuará en Buenos Aires, donde el Aurinegro afrontará una serie de amistosos para seguir sumando ritmo. El martes dividirán cargas: un grupo jugará por la mañana ante la reserva de Argentinos Juniors y otro por la tarde frente a Argentino de Quilmes. Luego, el viernes, habrá doble turno de partidos ante Acassuso antes de regresar al sur.

Ya en Madryn, el equipo tendrá su presentación oficial ante el público el sábado 7, cuando reciba a Olimpo en el estadio Abel Sastre, en un duelo que también servirá para ajustar detalles finales.

Colón, en el horizonte

Más allá del trabajo diario, el foco empieza a ponerse en el debut oficial. Y allí aparece Colón, un rival al que Díaz respeta y considera de máxima exigencia. “Parece que falta, pero está a la vuelta de la esquina. Va a ser un partido duro”, advirtió.

LEER MÁS: Colón abrocha otro refuerzo: Kevin López está en Santa Fe y firma tras la revisión

El DT también marcó el contexto que rodea al Sabalero: “Es un equipo con obligaciones importantes, con presión por su historia y su presente. Para nosotros eso es motivación. Se van a enfrentar dos buenos equipos”.

Así, mientras Colón se arma para ser protagonista, en Madryn ya estudian cada detalle. El cruce inicial promete intensidad desde el primer minuto y será una medida temprana para ambos en el camino que recién comienza.

Fuente: Diario Panorama

Colón Cristian Díaz Deportivo Madryn
Noticias relacionadas
colon abrocha otro refuerzo: kevin lopez esta en santa fe y firma tras la revision

Colón abrocha otro refuerzo: Kevin López está en Santa Fe y firma tras la revisión

colon acelera en el mercado: un zaguero zurdo y mas variantes para el mediocampo

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

union celebro a leonardo madelon, simbolo eterno del adn tatengue

Unión celebró a Leonardo Madelón, símbolo eterno del ADN tatengue

carignano volvio a casa y sembro identidad en la pension de colon ante los juveniles sabaleros

Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Lo último

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Último Momento
Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Ovación
Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"