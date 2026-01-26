Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Cristian Díaz, DT de Deportivo Madryn, contó cómo marcha la pretemporada de su equipo, que le apunta al debut ante Colón en el Brigadier López.

Mientras Colón ajusta piezas pensando en el arranque de la Primera Nacional, su primer adversario también acelera. Deportivo Madryn, que debutará ante el Sabalero, transita la etapa más intensa de su pretemporada y su entrenador, Cristian Díaz, hizo un repaso detallado del presente del equipo patagónico.

Tras el amistoso frente a Huracán de Trelew, el DT explicó que el objetivo principal fue sumar minutos de competencia. “Buscamos que la mayoría del plantel llegue a los 70 minutos de juego. Estamos en una etapa de cargas fuertes y los futbolistas terminan cansados, pero necesitamos volumen y rodaje”, señaló. Más allá del resultado, valoró que el equipo pueda trasladar a la cancha los conceptos trabajados en la semana, tanto en defensa como en ataque.

Madryn, un plantel con variantes rumbo al estreno ante Colón

Con tres semanas de preparación, Díaz se mostró conforme con el proceso. “Hasta ahora se dio todo como lo planificamos”, afirmó, aunque reconoció que hubo algunas molestias físicas típicas de esta etapa. Mencionó casos puntuales como Peinipil, Solís y Camilo Machado, que no pudieron entrenar con normalidad en algunos días.

410111_2_172559_raw Cristian Díaz, DT de Deportivo Madryn, ya le apunta a Colón, a quien visitará en el debut de la Primera Nacional.

A pesar de esos contratiempos, el entrenador se mostró optimista con el armado del grupo. “Tenemos variantes por puesto y diferentes características para plantear distintos esquemas. Podemos jugar con uno o dos delanteros, tenemos desequilibrio por afuera. El plantel está equilibrado y armónico”, describió.

Gira de amistosos en Buenos Aires

El calendario de preparación continuará en Buenos Aires, donde el Aurinegro afrontará una serie de amistosos para seguir sumando ritmo. El martes dividirán cargas: un grupo jugará por la mañana ante la reserva de Argentinos Juniors y otro por la tarde frente a Argentino de Quilmes. Luego, el viernes, habrá doble turno de partidos ante Acassuso antes de regresar al sur.

Ya en Madryn, el equipo tendrá su presentación oficial ante el público el sábado 7, cuando reciba a Olimpo en el estadio Abel Sastre, en un duelo que también servirá para ajustar detalles finales.

Colón, en el horizonte

Más allá del trabajo diario, el foco empieza a ponerse en el debut oficial. Y allí aparece Colón, un rival al que Díaz respeta y considera de máxima exigencia. “Parece que falta, pero está a la vuelta de la esquina. Va a ser un partido duro”, advirtió.

LEER MÁS: Colón abrocha otro refuerzo: Kevin López está en Santa Fe y firma tras la revisión

El DT también marcó el contexto que rodea al Sabalero: “Es un equipo con obligaciones importantes, con presión por su historia y su presente. Para nosotros eso es motivación. Se van a enfrentar dos buenos equipos”.

Así, mientras Colón se arma para ser protagonista, en Madryn ya estudian cada detalle. El cruce inicial promete intensidad desde el primer minuto y será una medida temprana para ambos en el camino que recién comienza.

Fuente: Diario Panorama