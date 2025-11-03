¿Colón seguirá participando en las inferiores de AFA en 2026?

Colón tendría luz verde para participar el próximo año en las inferiores de AFA junto a Ferro, pero cruza los dedos para que no haya más interesados del ascenso

El año que viene promete ser clave para las inferiores de Colón que, junto a Ferro , son los únicos equipos de la Primera Nacional que participan en AFA . Por lo que se pudo saber, está el visto bueno seguir en 2026. Una noticia que representa un aliciente importante para los pibes.

Participar en estas competencias eleva la calidad y el roce de los juveniles, preparando a la reserva para el salto a la Primera y acercando a los talentos locales a un nivel más competitivo.

Sin embargo, hay un condicionante que podría alterar esta continuidad: la participación de más equipos del ascenso, lo que podría generar desajustes dentro de la estructura de la Liga Profesional.

Colón, con luz verde para seguir en las inferiores de AFA

En Buenos Aires ya se comenta que Quilmes, bajo la dirección deportiva de Miguel Caneo, tiene la intención de gestionar su inclusión. La noticia ya generó eco en el mundo Colón quienes, por ahora, mantienen la tranquilidad, pero observan con atención para que no se produzca un efecto contagio que cambie las condiciones actuales.

De concretarse la continuidad en 2026, Colón seguirá brindando a sus juveniles un roce valioso, consolidando un proyecto formativo que se diferencia de la mayoría de los clubes del ascenso y que potencia el desarrollo integral de los jugadores antes de su desembarco en el primer equipo.