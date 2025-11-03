Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Colón seguirá participando en las inferiores de AFA en 2026?

Colón tendría luz verde para participar el próximo año en las inferiores de AFA junto a Ferro, pero cruza los dedos para que no haya más interesados del ascenso

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2025 · 19:09hs
¿Colón seguirá participando en las inferiores de AFA en 2026?

Prensa Colón

El año que viene promete ser clave para las inferiores de Colón que, junto a Ferro, son los únicos equipos de la Primera Nacional que participan en AFA. Por lo que se pudo saber, está el visto bueno seguir en 2026. Una noticia que representa un aliciente importante para los pibes.

• LEER MÁS: La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

Participar en estas competencias eleva la calidad y el roce de los juveniles, preparando a la reserva para el salto a la Primera y acercando a los talentos locales a un nivel más competitivo.

• LEER MÁS: Magdalena, sobre la inhibición de Colón: "Charlamos con Espínola y está todo encaminado"

Sin embargo, hay un condicionante que podría alterar esta continuidad: la participación de más equipos del ascenso, lo que podría generar desajustes dentro de la estructura de la Liga Profesional.

• LEER MÁS: Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón, con luz verde para seguir en las inferiores de AFA

En Buenos Aires ya se comenta que Quilmes, bajo la dirección deportiva de Miguel Caneo, tiene la intención de gestionar su inclusión. La noticia ya generó eco en el mundo Colón quienes, por ahora, mantienen la tranquilidad, pero observan con atención para que no se produzca un efecto contagio que cambie las condiciones actuales.

• LEER MÁS: Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

De concretarse la continuidad en 2026, Colón seguirá brindando a sus juveniles un roce valioso, consolidando un proyecto formativo que se diferencia de la mayoría de los clubes del ascenso y que potencia el desarrollo integral de los jugadores antes de su desembarco en el primer equipo.

Colón inferiores AFA
Noticias relacionadas
colon, en jaque: los problemas financieros retrasan las rescisiones y generan dudas

Colón, en jaque: los problemas financieros retrasan las rescisiones y generan dudas

la dirigencia de colon espera tener una sola inhibicion en la actualizacion de la fifa

La dirigencia de Colón espera tener una sola inhibición en la actualización de la FIFA

se viene el cierre de listas en colon y habra una eleccion con multiples candidatos

Se viene el cierre de listas en Colón y habrá una elección con múltiples candidatos

colon debuto en la liga argentina una derrota ante san isidro en santa fe

Colón debutó en la Liga Argentina una derrota ante San Isidro en Santa Fe

Lo último

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Último Momento
Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Furor por Halloween en la ciudad de Santa Fe: las ventas de disfraces y cotillón se duplicaron este 2025

Furor por Halloween en la ciudad de Santa Fe: las ventas de disfraces y cotillón se duplicaron este 2025

Insólito: lo detuvieron intentando ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores con una gomera

Insólito: lo detuvieron intentando ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores con una gomera

Ovación
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos