LEER MÁS: "Lo que pasó en Colón la verdad que no me sorprende"

En el arranque, sobre la salida de Adrián Marini, José Vignatti afirmó: "Fue duro decidir su salida, tenemos una gran relación, fue un crack desde lo deportivo, y también como persona, es intachable para nosotros, pero a veces hay que tomar determinaciones que son duras, que no nos gustan, pero tenemos que darle paso a otra gente que son personas allegadas al club, que dejaron una huella como es el caso de Marcelo Saralegui, a nuestro llamado acudió, esperemos que revierta esta situación, así como Colón nos hizo felices en su máxima expresión, esperemos que esta vez podamos salir lo más rápido y volver al lugar donde el equipo corresponde".

Vignatti Hilbert.jpg UNO Santa Fe

"Se habla de proyecto deportivo que en un año se fueron cuatro técnicos, el fútbol hoy indudablemente no podemos darnos el lujo de pelear todos los años el campeonato, no porque no queramos, sino porque hay equipos muy poderosos desde lo económico, y por eso están arriba. Nosotros creemos que estamos en un lugar donde podemos tener pretensiones válidas, dentro de una ciudad que no es muy grande pero que es muy futbolera, nuestro compromiso es tratar de llevar la mayor cantidad de alegría. Hay que trabajar para que la situación se revierta. Atlético Tucumán cambió cuatro técnicos y hoy está peleando palmo a palmo el título cuando faltan cuatro fechas", agregó en otro tramo José Vignatti, el presidente de Colón.

En cuanto al futuro de Mario Sciacqua, el manager de Colón, José Vignatti: "Se le termina su contrato, se evaluará dentro del proyecto que vamos a trazar para el año que viene".

LEER MÁS: Expectativa en Colón: operan a Farías en Buenos Aires

También se le hizo referencia a la intención de Luis Rodríguez de marcharse de Colón, y reveló: "Es una apreciación muy personal, creo que hay que esperar que termine el campeonato y hacer un balance, vamos a ser respetuosos, también tenemos que respetar al club que hizo y sigue haciendo un esfuerzo para que esté acá, es muy respetable su decisión, hay que esperar antes de emitir una opinión, las fechas que faltan son muy importantes".

En el final, brindó un mensaje sobre lo que se viene en Colón, con el posible regreso de los hinchas para el partido ante Patronato y destacó: "Les decimos a las autoridades que los vamos a acompañar y que los vamos a respaldar en todo lo que atañe a nuestra función, al socio y simpatizante que concurra a la cancha que sepa que somos iguales que ellos, que circunstancialmente ocupemos un cargo no somos ni más ni menos que ellos. Que esperemos continuar con el camino que iniciamos el viernes pasado, que ponemos todo par que a Colón le vaya lo mejor posible".