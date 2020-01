José Vignatti vuelve de su viaje para definir varios temas en Colón

Este lunes puede ser de definiciones en Colón. Más que nada respecto al armado del plantel con el que se tratará de dar un cambio de imagen tras el pálido cierre de 2019. El promedio se desinfló de manera alarmante y por eso se intentan hacer esfuerzos económicos para potenciar al grupo que ahora tiene como cabeza principal a Diego Osella.

• LEER MÁS: VIDEO: Así sería el proyecto de la impactante nueva sede de Colón

Justamente el que se pondrá al frente de algunos temas trascendentales es el presidente José Vignatti tras su viaje al exterior, que podría tener todavía más novedades. En primer término, habría pactada una reunión con dirigentes de Atlético Tucumán por el defensor Bruno Bianchi, pedido expresamente por el DT.

Guillermo Ortiz.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Con el jugador estaría todo acordado, pero resta lo clave: tentar al club dueño de su pase, que pinta para complejo, pero no imposible. También se espera una resolución al futuro de Guillermo Ortiz, que irrumpió con todo en el comienzo de la pretemporada pidiendo no ser tenido en cuenta y ser transferido.

• LEER MÁS: Colón presentó a Brian Fernández con un video que sacudió las redes sociales

Se lo dijo al conductor sabalero y por eso actualmente solo hace tareas físicas. Sonó con fuerza para sumarse a Talleres y a Godoy Cruz, pero existiría la alternativa de hacer un intercambio con el Decano por Bianchi. En pocas palabras, puesto por puesto, aunque es más que nada un rumor. "No tengo problema de quedar cuatro meses colgado", dijo Ortiz en base a si no llegara a darse una puerta de salida. El tema es que el club posee la totalidad del pase y la idea no es regalarlo.

Sebastián Prediger.jpg Télam

Aunque a partir de este lunes seguramente se empezará a cocinar algo concreto. También está lo de Sebastián Prediger, que es el deseo máximo de Osella, pero la tratativa es muy complicada. Quizás la idea sea sumar algunos jugadores en la transacción. Hoy se enfoca en complacer a Tigre, porque con el jugador no hay mucho que hablar, ya que quiere tener otra oportunidad de Colón tras su polémico alejamiento.

• LEER MÁS: El nuevo Colón que diagrama y sueña Diego Osella

Néstor Gorosito no quiere saber nada con que se vaya y ahí radica otro problema para los intereses rojinegros. Pero hay que ver, porque en cuanto a mercado de pases cualquier cosa puede pasar.

Braian Galván.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Asimismo se están muy pendiente de la posible partida de Braian Galván a Colorado Rapids de Estados Unidos. Por ahora la oferta es baja, pero el jugador queda libre en junio y no dejarle nada al club. La otra es ver si puede hacerle una renovación, que a esta altura parece utópico.

• LEER MÁS: Colón perderá a su "joyita" por una irrisoria suma de dólares

Finalmente, no está confirmado cuándo serán presentados Rafael García y Brian Fernández. Rumores indican que este lunes, pero no hay nada concreto. Solo resta esperar. Se viene un lunes de definiciones en Colón