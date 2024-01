Juncos: "Estoy con todas las ganas de aportarle a Colón"

"Estoy contento de llegar a un club lindo como Colón, con todas las ganas, es un torneo difícil, pero vamos a darles todos para adelante. En la primera práctica que sumé con el plantel pude hacer un gol", apuntó en diálogo con radio Sol Play (FM 91.5).

Más adelante recordó que "hace 9 meses trabajaba como albañil, me hicieron una prueba en Talleres para jugar una Liga, me vieron, de a poco me subieron a Reserva, no podía jugar por la edad, tenía que tener contrato profesional y empecé a jugar en Reserva".

Cuando le preguntaron por su posición original dentro de la cancha, no dudó en decir que "soy un extremo, me gusta el uno contra uno, desbordar, encaro siempre. Me recibieron bien los chicos, el cuerpo técnico muy bien, muy buena gente".

En otro tramo de la charla, Juncos subrayó que "tuve la chance de hacer inferiores en Talleres, era muy chico, dejé pasar el tiempo, tuve un golpe de suerte que pude ser jugador, era un año más grande para jugar en AFA por eso me subieron y me hicieron contrato".

Antes de su despedida, reconoció que "no tuvimos una charla profunda con el técnico, de delantero puedo jugar de enganche o cualquier puesto, pero me siento cómodo como extremo, estar en contacto con la pelota todo el tiempo. Con Bernardi estuve charlando un poco, un jugador de experiencia. Lagos también es un buen jugador y ya trabaja con el equipo".