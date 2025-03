La baja que tendrá Colón para el partido ante Central Norte

El volante de Colón Joel Soñora no estuvo ante Almirante Brown por una lesión muscular, también quedó descartado para el próximo encuentro

Por tal motivo, habrá que seguir esperando por su evolución, ya que está descartado para el compromiso ante Central Norte de Salta.

Y habrá que ver si se recupera para el encuentro que Colón jugará ante Gimnasia de Mendoza el domingo 23. En las cinco fechas que se llevan jugadas, Soñora sumó pocos minutos.

LEER MÁS: Bichi Fuertes, goleador histórico: "Mi etapa en Colón está cerrada"

Ante Temperley ingresó a los 25' del segundo tiempo. Frente a Nueva Chicago estuvo en el banco, pero no ingresó y contra Mitre de Santiago del Estero saltó al campo de juego a los 40' del segundo tiempo.

Mientras que ante Chaco For Ever ingresó a los 33' del complemento. Y no estuvo a disposición en el último cotejo ante Almirante Brown.

Por su parte, el único partido que Soñora jugó como titular este año fue ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina, siendo reemplazado a los 13' de la segunda etapa.