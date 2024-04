La bronca de Lago por los dos puntos que perdió Colón

"Creo que hicimos todo para ganarlo, es bronca es por no poder convertir, pero no por cómo jugamos", apuntó después de la igualdad contra Temperley.

Más adelante sostuvo que "en el primer tiempo no me sentí cómodo, recibí muchas pelotas de espaldas, en el segundo me solté un poco más, aunque no pudimos ganarlo".

Cuando le recordaron que desde la semana que viene llegan varios partidos en pocos días con la Copa Argentina en el medio, Lago no dudó en decir que "sabemos que el calendario es ajustado pero para mí es lindo tener un partido cada cuatro o cinco días. Hay que acostumbrarse y prepararse para afrontar lo que viene que es muy lindo".

En la parte final consideró que "era clave estos tres puntos de local, pero en el balance estamos bien, hicimos lo que teníamos que hacer, intentamos cambiar algo en el segundo tiempo, no salió bien pero no pudimos convertir y quedarnos con la victoria".