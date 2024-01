La CD de Colón, a fondo: en cuánto se vendió a Pierotti y qué pasa con Ábila y Garcés

• LEER MÁS: Colón tiene 55 juicios activos y está "en estado crítico"

Primero, el vice expuso: "Lo de (Nicolás) Talpone lo estamos cerrando. Todavía no está. Hay que tener en cuenta que debe entrar plata, pero también tenemos que evitar seguir pagando. Sobre los juicios, lo (Rafael) García estaría cerrado y (Lucas) Viatri también. Quedan cosas formales nomás. Lo que esto produce son ganas de laburar. No digo que entramos sabiendo de la situación, pero había que afrontar lo que viene. Los teléfonos no paran de sonar y tratamos de arreglar las cosas. Esto lo hacemos por las generaciones futuras y creo que vale la pena".

• LEER MÁS: Televisado: Colón debuta ante Defensores Unidos en Santa Fe

Una de las novedades en estos días fue que finalmente no entrará dinero por la venta de Facundo Farías, ya que lo cobró la gestión anterior: "En septiembre entró el dinero, así que no tengo más nada para decir de eso. Lo que vimos es que Farías donó su 15%, pero no sabemos si se usó o no en el predio".

Facundo Farías.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Después, el dirigente explicó: "Sí, va a entrar dinero por (Eric) Meza, (Santiago) Pierotti y (Rubén) Botta. Con eso ordenaremos al club y prepararemos el equipo para la temporada y ascender. Estamos trabajando para arreglar las deudas, tratando de conseguir formas de pago y ver cómo podemos cancelar lo que se debe. No hay que eludir nada. Tuvimos charlas informales con la anterior comisión. Estamos esperando información más precisa. No tenemos problemas en pedir explicaciones. Acá lo importante es Colón, lo fundamental".

• LEER MÁS: Cardozo Lucena ajusta su nuevo contrato para seguir en Colón

"En lo de Facundo Garcés, surgieron inconvenientes con la oferta de Alavés y, a su vez, hubo situaciones que no aceptamos. Estamos viendo una solución. No se puede hacer todo a las corridas. Queremos lo mejor para el club y el chico, pero lo fundamental es Colón. Nos tiene que cerrar la operación, sino no", desglosó.

Facundo Garcés.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

También, contó en cuánto se vendió a Santiago Pierotti: "Fue en 1.185.000 euros, que se hará en tres cuotas y ya nos notificaron que en breve llegará el primer pago".

• LEER MÁS: Bricco: "Colón tiene que encarar con humildad la B Nacional"

Después, Negrete enfatizó que "la inhibición es por una multa formal y está en vía de solucionarse", cuando trascendió que fue por las deudas de José Neris y Andrew Teuten.

Mientras que sobre la situación polémica con Ramón Ábila, que presiona para salir y no asiste a los entrenamientos, se consideró: "Queremos que Ramón esté. Estamos negociando. Es fundamental para nosotros y queremos tenerlo. Estamos negociamos. Veremos qué pasa".

Ramón Ábila viaje Colón.jpg Prensa Colón

En el final, comentó sobre el plantel: "Vendrán un par de jugadores más. Estamos haciendo lo posible para cumplirle al técnico, pero la base está firme". Y que sobre posponer el partido ante Defensores Unidos, que no pidieron "nada por ahora".