"Muy emocionante, porque se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Luego la llegada a mi casa y estaba justo toda mi familia. Se dio todo redondo. Se sintió como si fuera el debut", contó el volante Federico Jourdan, luego de marcar su primer gol en Colón en el triunfo ante Almirante Brown.

Si bien surgió en las inferiores, recién ahora a los 33 años tuvo la chance de cumplir su sueño y ahí radicó el festejo tanto conmovedor. En charla con el programa La Voz del Sabalero que se emite por Sol 91.5, el santafesino admitió de paso que "la camiseta la voy a guardar para poner en un cuadro. Queda para mi. Me la pidieron, pero no la suelto".

Respecto a lo que vivió a los 41 minutos del primer tiempo en el Brigadier López, confesó: "En ese momento se te cruzan mil cosas. Gritarlo con toda la gente. Lo único que me acuerdo fue levantar la cabeza y ver toda esa gente gritando. Un sueño de todo chico que quiere jugar al fútbol en tu club y ni hablar en tu cancha. La verdad muy especial".

Federico Jourdan.jpg Federico Jourdan cumplió el sueño de marcar su primer gol en Colón a los 33 años. UNO Santa Fe | José Busiemi

"Pasaron nueve años, porque me fui en 2015. El deseo de volver estuvo siempre, pero lo vía lejano, porque siempre fui realista. Después en mi carrera lo tomé como algo lindo y cuando llegó el llamado no hubo dudas. Me mandó un mensaje Bicho (el presidente, Víctor Godano) de que si quería volver y nos pusimos de acuerdo rápido", admitió Jourdan.

Respecto al equipo, no dudó: "Tenemos un lindo grupo, de todos chicos buenos. Estamos contentos de tener jugadores como Paolo (Goltz), Perro (Sebastián Prediger) y Christian (Bernardi). Los demás estamos para acompañar y tirar para adelante. Hay chicos del club, que eso es bueno. Hay una linda mezcla".

Colón Defensores Unidos Federico Jourdan 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Eso sí, fue coherente respecto a sus primeras impresiones cuando regresó: "Me encontré con un club golpeado. Al predio lo vi igual que cuando me fui, muy abandonado y eso me dio lástima. En el video que subió el club quedó claro. Le faltó un poco de amor durante todo este tiempo. La gente que ayudó lo hace es porque es de Colón".

Volviendo a lo deportivo, caracterizo al técnico: "(Iván) Delfino es un entrenador serio, que conoce la categoría y el trato con el plantel es llevadero. Estamos conformes realmente, porque hay un buen ambiente. Los que ya jugamos la categoría, sabemos que es muy complicada y larguísima. Lo escuché decir que era más de resistencia y no le erra, porque habrá momentos malos que afrontar. Iván sabe de eso por su experiencia y hay que hacerle caso. Es importante llegar bien de la cabeza al final".

En el final, confesó: "Nos estamos conociendo y encontrando dentro de la cancha. En esa búsqueda tenemos que ganar".