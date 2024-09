La emoción de Zahir Yunis en Colón: "Cumplí el sueño de debutar en el club de mis amores"

Quien lo vivió de manera especial fue el volante santotomesino Zahir Yunis, una de las apuestas del interino Martín Minella. No solo por el escenario deportivo crítico, sino por ser su debut a nivel profesional. Una prueba de fuego superada concreces y por momentos, bancándose solo el medio.

Un tipíco cinco de recuperación, que le ganó la pulseada a Alan Forneris, que se había vuelto el reemplazante natural del lesionado Sebastián Prediger. Miles de sensaciones pasaron en la previa, durante y luego del encuentro. Mejor no pudo salirle y lo volcó en las redes sociales.

El posteo de Zahir Yunis tras debutar en Colón

"21/09/24 fecha inolvidable. Súper feliz por haber cumplido el sueño que tenía desde chiquito de debutar profesionalmente en el club de mis amores, no me salen otras palabras que no sean de agradecimiento para mi familia, mis amigos, mi novia, mi y toda la gente del club que me tocó conocer y fueron parte de este largo proceso disfrutando y sufriendo todo lo que implica el poder llegar hasta acá.

A seguir creciendo y trabajando para llevar esta gran institución a dónde se merece estar…".