La salida de Paolo Goltz para jugar en Colón "continúa fría"

Fue entonces que el presidente José Vignatti se instaló en Buenos Aires, donde se reunió con Gabriel Pellegrino, su par de Gimnasia, para intentar destrabar la salida de Paolo Goltz para que se sume a Colón. Sin embargo, se encontró con un panorama poco alentador.

Es que Gimnasia pretende para dejarlo ir, por los dos años de contrato que Paolo Goltz pretende romper, un resarcimiento con una cifra en dólares que oscila entre los 200.000 y 300.000 dólares, que debería pagar Colón, y que el jugador resigne cuatro meses de sueldo, que es lo que le debe la institución platense.

El diario El Día de La Plata, en su edición de este jueves, informa: "Colón y Rosario Central quieren llevarse a los referentes albiazules Paolo Goltz y Jorge Broun respectivamente pero a ambos clubes les cuesta poner el dinero sobre la mesa".

"Desde hace varios días se viene hablando de las dos potenciales salidas, pero aún no hay nada concreto y los jugadores continúan trabajando en Estancia Chica bajo las órdenes de Mariano Messera y Leandro Martini. Si bien el Sabalero tomó impulso y comenzó a charlar con la dirigencia albiazul el martes, no hubo un avance considerable. Es que no hubo una propuesta concreta desde Santa Fe para lo que pretende Gimnasia para desprenderse de su capitán", agrega en otra parte el artículo donde se destacan las charlas que hubo por Paolo Goltz.

Paolo Goltz.jpg Según medios platenses, la chance de que Paolo Goltz llegue a Colón está "fría".

Y destaca: "En principio, Goltz, un futbolista que se volvió una pieza clave desde que llegó proveniente de Boca, tiene contrato hasta diciembre de 2022 con la institución y por eso el presidente Gabriel Pellegrino busca ponerse firme y hacer valer esa condición".

"Si bien existe consideración por parte de la CD para que el defensor pueda emigrar y regresar a vivir cerca de su casa a raíz de un problema familiar, tampoco quiere resignar mucho dinero y exige un resarcimiento económico para liberarlo", se informa sobre lo que debería hacer Paolo Goltz para llegar a Colón.

Pero luego, se aclara: "El entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, lo quiere contar en sus filas y tiene el ok del jugador, sin embargo, por ahora la negociación está fría. Según pudo averiguar este medio, existió una reunión en Capital Federal entre el presidente Sabalero, Jorge Vignatti, y el propio Pellegrino, pero todo quedó apenas en una averiguación de condiciones. De momento, Colón no tiene mucho para ofrecer y apela a la estrategia del paso del tiempo en un mercado al cual le queda mucho recorrido. En tanto, la presión del futbolista también comenzará a jugar y la entidad santafesina intentará sacar provecho de esta arista".

De esta manera, más allá que en Santa Fe ya se hable de un contrato arreglado con Paolo Goltz, y la intención del jugador de llegar a Colón, lo concreto es que según se informa desde La Plata las negociaciones están en punto muerto, donde no hubo una propuesta económica de Vignatti, quien ya sabe el monto que debe desembolsar si le quiere dar el gusto a Eduardo Domínguez.