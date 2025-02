La sorpresiva reflexión de Pereyra en Colón tras la eliminación: "Hicimos un partido excelente"

Fue debut y eliminación para Colón en la Copa Argentina este miércoles a manos de San Martín de Tucumán. En este inicio de temporada no parece alcanzarle con solo ser superior, pero no tiene gol y en este caso lo pagó caro. Así y todo, el DT Ariel Pereyra sorprendió con su reflexión.

"Jugamos un buen partido. Estamos detrás de un objetivo y lo primero es consolidanos como equipo. Desde el partido del otro día teníamos que crecer y creo que fue positivo. La derrota por penales no es linda para nadie, pero nosotros miramos lo bueno. Hicimos un partido excelente, con cambios que ingresaron bien. Me voy conforme", dijo Pata.

Además, explicó: "A pesar de que la cancha para jugar no estaba bien, igual lo hicimos y creamos situaciones. Eso es lo importante y tenemos antes que nada crecer como equipo. Hay que tener la paciencia necesaria para llegar fin al final".

Por ahora, Pereyra no está preocupado en Colón

Uno de los detalles en este arranque es que el Sabalero no recibió goles, pero tampoco marcó y ahora le costó la eliminación en una Copa Argentina donde le cuesta estar a la altura: "No me preocupa, porque tenemos variantes y se trabaja. Todo a su tiempo. Esta vez estuvimos un poco mejor. Trataremos de seguir entrenando y sacando lo positivo, que los goles van a llegar".

Respecto al nueva esquema, destacó: "Son variantes que probamos en Uruguay. Iremos viendo qué es lo que conviene en cada partido. El funcionamiento fue bueno. Para mí jugamos un partido excelente. Casi sin fallas. Cuando el equipo funciona, todos los que entren cumplirán. No estoy contento por este resultado, pero noto que crecemos y es bueno".

Embed ¡SAN MARTÍN DE TUCUMÁN ESTÁ EN LA PRÓXIMA RONDA! El Santo tucumano eliminó a Colón en una curiosa tanda de penales luego del 0-0 en los 90'. Darío Sand el héroe y Peñalba, el penal definitivo.#CopaArgentinaEnTyCSports⚽ pic.twitter.com/A8Nhex7tVD — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 12, 2025

Se viene el cierre del libro de pases en la Primera Nacional y hay un tema que si inquieta a Pereyra: "Colón ya no puede hacer nada con lo (Facundo) Castet, depende de otras personas. Si está, bienvenido sea. Sino, trataremos de contratar a alguien. Gonzalo (Bettini) estará bien para el lunes".

Volviendo a balance del cotejo, resaltó: "Me dejaron conforme las dos ideas, porque los jugadores están convencidos. Eso me da tranquilidad. Vamos despacio, porque esto es largo y habrá que saber pasar los malos momentos. Tenemos que practicar definición. Algo que hacemos todos los días. Pero me llevó la forma de jugar y lo otro vendrá solo. Tampoco es arrancar con todo y después caerse".