Laborié expresó su satisfacción tras debutar en Colón

En diálogo con LT10 (AM 1020) expresó que "con la edad que se me dio, tantos años en el club, estoy desde los cuatro años, más de una vez quise tirar la toalla y dejar todo, pero me apoyé en personas que me ayudaron a seguir adelante. Contento con el debut pero triste por el resultado".

Más adelante, al momento de rescatar a los que lo ayudaron en duros momentos, no dudó en decir que "mi novia, mis viejos, mi hermano y amigos son el sostén importante. En este último tiempo, a principios de año me dijeron que iban a tener en cuenta, de la nada pasé al plantel de Reserva que estuve con Martín (Minella), sentís una alegría, ellos te lo hacen sentir, más cuando no jugás".

Su primera salida de Colón

Laborié recordó que "me fui a Madryn porque justo después de jugar con Huracán en Reserva me llamó Ricardo Pancaldo, llegué, se fue él, llegó Yllana hasta que tuve una hernia en la ingle y estuve afuera mucho tiempo".

Y más adelante, aseveró que "quería dar un paso grande, no quería jugar en Reserva, después volví de Madryn, me apoyé mucho en los amigos intentando cumplir un sueño, me decían que no baje los brazos. Uno simplemente quiere seguir mejorando, nada más".

En relación a su posición, soslayó que "puedo jugar un poco más adelante, trato de buscar el pase para adelante, eso es lo que me diferencia por allí de otros volantes".

El nivel de Primera Nacional

El joven jugador colonista opinó que "es un torneo realmente duro, más allá del escudo que tengamos nosotros, no vi los partidos primeros, creamos muchas situaciones el domingo pero no entró. En Salta metimos cuatro, con Gimnasia ninguna. El objetivo que tenemos todos es ascender".

Antes de su despedida, disparó: "Creo que Minella ve el hambre de los pibes, esto es fútbol, si Gaitán, Yunis o a mí nos va bien considera que tenemos que tener una oportunidad. En mi caso arranqué la pretempora con Pata, pero de un día para otro me bajaron a Reserva, con Yllana, al que tuve en Madryn, me dijo que necesitaba agarrar ritmo pero quedó ahí".