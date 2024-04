Lago, el artillero de Colón: "Estoy en un lugar que te exige ganar más"

• LEER MÁS: Una buena noticia para Delfino en Colón pensando en Temperley

El año pasado en Atlético de Rafaela marcó cuatro goles en más de 30 encuentro y ahora lleva cinco en 11, por lo que elevó claramente la efectividad: "La diferencia que noto es en lo emocional, donde estoy mucho más feliz. La estoy pasando bien y viendo a mi familia en la tribuna. Son un montón de detalles que ayudan. Obvio que está el funcionamiento del equipo. Estoy ahora en un equipo que te exige ganar más. Hay muchos cambios, como la manera de jugar también. El otro día ante Morón hubo que hacer otra cosa a lo habitual y salió bien por la calidad de los jugadores".

Respecto al impacto de jugar de Colón, mencionó: "Las veces que me tocó venir con Talleres fue en pandemia y la cancha estaba vacía. No me sorprendí tanto igual, porque en la previa ya me iban hablando de lo que me encontraría, del fanatismo y la convocatoria. Fue así tal cual. Vivirlo igual es otra cosa, una locura".

En otro tramo de la charla, reveló algo que pocos notaron del encuentro ante Morón: "Estuvimos viendo videos del partido y el técnico me lo hizo notar que me cruzaba de banda para tener la pelota y era producto de la impaciencia y no por ser algo planificado o indicado. Cuando no te llega, jugás con la impaciencia, pero es cuestión de acomodarse y seguir el plan. Hasta antes del gol, estaba dejando espacio por mi lado y tuvimos que ajustar".

Ignacio Lago y la jerarquía en Colón

En el final de la charla, el jugador que está a préstamo de Talleres y por el que Colón tiene una opción de compra por 3500.000 dólares a fin de año, remarcó: "Están haciendo diferencias los que entran en los segundos tiempos y ahí es donde se valoran los jugadores con calidad, además de la cantidad. Hay una buena competencia interna. Eso a la larga se notará. Es un torneo largo donde habrá bajas y es preciso que las opciones estén a la misma altura".