Las tres dudas que tendría Osella en Colón para visitar a Chaco For Ever

El DT de Colón, Diego Osella, se tomará hasta la práctica de este viernes en Corrientes para definir los 11 que visitarán a Chaco For Ever

Colón se prepara para otra final en busca de la cima de la zona B cuando el sábado visite, desde las 17.45, a Chaco For Ever, que necesita ganar para asegurar la permanencia. Rivales con realidades diferentes, pero con la misma necesidad. Por ahora, el DT Diego Osella no confirmó la formación.