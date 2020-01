Muchos se preguntaron una y otra vez por qué tenían tan pocas oportunidades Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón en las últimas temporadas en Colón. Con Eduardo Domínguez la tenían en cuentagotas, sobre todo el hijo de Loco, algo que se mantuvo con Julio Comesaña y Pablo Lavallén. Esto se acrecentó con el arribo de jugadores que pasaron prácticamente desapercibidos, el paraguayo Jorge Ortega, que disputó dos partidos y varias semanas estuvo lesionado. Indefectiblemente, rescindió su contrato.

Ahora con el arribo de Diego Osella a la conducción renovaron sus expectativas e incluso el DT dejó en claro que los quiere ver para potenciarlos. Pero nuevamente entraron las dudas en la necesidad de sumar un tradicional referente, por lo que ambos quedarían nuevamente relegados. Vale recordar que está Wilson Morelo, que no es poca cosa.

Es así que en las últimas horas trascendió que ambos tendrían ofertas de otros equipos, uno de ellos sería Unión La Calera de Chile, que jugará Copa Sudamericana (enfrentará en primera fase a Fluminense de Brasil), que sería una importante vidriera para mostrarse y sumar minutos. Asimismo, Leguizamón, de 24 años (26 enero 1995) también estaría en el radar de Defensa y Justicia para la Libertadores, sumando porotos en caso de que en Santa Fe su situación no cambie.

Pero acá la palabra final la tiene el propio Osella, ya que quizás pueda entender desprenderse de uno de los dos valores de las inferiores, pero no de ambos. Por eso será fundamental cómo los vea en la actual pretemporada y los amistosos. No obstante, no sería extraño que los jugadores sean quienes pidan la salida si notan que no tienen chances.

El que corre más de atrás en este sentido es Sandoval, de 20 años (30 marzo 1999) que tuvo oportunidades escasas y pagó con goles, como el doble que le marcó a Deportivo Municipal de Perú en la Copa Sudamericana. Después, volvió a quedar tapado.

Precisamente Unión La Calera es una institución donde tiene mucha injerencia el empresario Cristian Bragarnik, pero que no tendría nada que ver con el inminente arribo de Brian Fernández. Puede que estas negociaciones se extiendan un poco, más que nada por lo que pueda decir el técnico sabalero.

Los tiene en consideración, pero retenerlos sabiendo que contarán con pocas chances, seguramente puede ser un punto de inflexión en procura de que sigan otro camino. Solo resta esperar....