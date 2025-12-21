Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Pier Barrios, defensor que está cerca de cerrar su llegada a Colón, vuelve a quedar bajo la lupa por las versiones sobre apuestas deportivas.

Pier Barrios durante su etapa en Godoy Cruz, club en el que su nombre quedó vinculado mediáticamente a un caso de apuestas deportivas que el defensor negó de manera pública.

Pier Barrios es uno de los nombres que Colón tiene avanzados para reforzar su plantel de cara a la Primera Nacional , en una negociación impulsada por el interés del área deportiva que encabeza Diego Colotto y avalada por el entrenador Ezequiel Medrán . Sin embargo, su posible arribo también reactiva un capítulo sensible de su carrera reciente.

El defensor central de 35 años , que viene de jugar la última temporada en Melgar de Perú , tuvo continuidad y presencia en el fútbol peruano, donde disputó 40 partidos oficiales y convirtió dos goles . Además, conoce la Primera Nacional , un punto que fue determinante para que Colón avanzara en las conversaciones.

El antecedente de Pier Barrios con las apuestas deportivas

A fines de 2024, cuando Barrios formaba parte del plantel de Godoy Cruz, surgieron acusaciones mediáticas que vincularon a algunos jugadores del club con un presunto escándalo de apuestas deportivas, a partir de una investigación iniciada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires por un posible arreglo de partidos.

En ese contexto, Barrios salió públicamente a despegarse de cualquier irregularidad y negó de manera categórica su participación. “Hasta el día de hoy no le encuentro sentido ni explicación a lo que pasó. He tenido una carrera que considero buena y siempre fui una persona intachable”, afirmó en una entrevista radial, visiblemente afectado por la situación.

El defensor también expresó su malestar por el impacto personal que tuvo la acusación. “No me entra en la cabeza que me relacionen con algo así. Si cada vez que un jugador baja el nivel lo van a acusar, es imposible”, sostuvo, remarcando que el plantel mendocino trabajaba con seriedad.

Una salida anticipada y un capítulo que el jugador da por cerrado

Barrios rescindió su contrato con Godoy Cruz pese a tener un año más de vínculo. “No tengo idea cómo se hizo la operación, eso hay que preguntárselo al presidente”, señaló, al explicar que su salida se dio en un contexto complejo y que luego encontró continuidad en el exterior.

Desde el club mendocino, futbolistas como Federico Rasmussen y Franco Petroli, junto a dirigentes como Alejandro Chapini y José Mansur, defendieron públicamente al plantel y cuestionaron las acusaciones, apoyándose en la presunción de inocencia.

Mientras Colón avanza en su rearmado deportivo y analiza los últimos detalles del mercado, la posible llegada de Pier Barrios vuelve a poner en escena un tema sensible que el propio jugador considera cerrado, pero que inevitablemente reaparece ante cada nuevo paso en su carrera.