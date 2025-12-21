Uno Santa Fe | Colón | Pier Barrios

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Pier Barrios, defensor que está cerca de cerrar su llegada a Colón, vuelve a quedar bajo la lupa por las versiones sobre apuestas deportivas.

Ovación

Por Ovación

21 de diciembre 2025 · 11:38hs
Pier Barrios durante su etapa en Godoy Cruz

Pier Barrios durante su etapa en Godoy Cruz, club en el que su nombre quedó vinculado mediáticamente a un caso de apuestas deportivas que el defensor negó de manera pública.

Pier Barrios es uno de los nombres que Colón tiene avanzados para reforzar su plantel de cara a la Primera Nacional, en una negociación impulsada por el interés del área deportiva que encabeza Diego Colotto y avalada por el entrenador Ezequiel Medrán. Sin embargo, su posible arribo también reactiva un capítulo sensible de su carrera reciente.

El defensor central de 35 años, que viene de jugar la última temporada en Melgar de Perú, tuvo continuidad y presencia en el fútbol peruano, donde disputó 40 partidos oficiales y convirtió dos goles. Además, conoce la Primera Nacional, un punto que fue determinante para que Colón avanzara en las conversaciones.

LEER MÁS: Colotto sobre los refuerzos de Colón: "No se trata solo de sumar, sino de hacerlo bien"

El antecedente de Pier Barrios con las apuestas deportivas

A fines de 2024, cuando Barrios formaba parte del plantel de Godoy Cruz, surgieron acusaciones mediáticas que vincularon a algunos jugadores del club con un presunto escándalo de apuestas deportivas, a partir de una investigación iniciada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires por un posible arreglo de partidos.

En ese contexto, Barrios salió públicamente a despegarse de cualquier irregularidad y negó de manera categórica su participación. “Hasta el día de hoy no le encuentro sentido ni explicación a lo que pasó. He tenido una carrera que considero buena y siempre fui una persona intachable”, afirmó en una entrevista radial, visiblemente afectado por la situación.

El defensor también expresó su malestar por el impacto personal que tuvo la acusación. “No me entra en la cabeza que me relacionen con algo así. Si cada vez que un jugador baja el nivel lo van a acusar, es imposible”, sostuvo, remarcando que el plantel mendocino trabajaba con seriedad.

Una salida anticipada y un capítulo que el jugador da por cerrado

Barrios rescindió su contrato con Godoy Cruz pese a tener un año más de vínculo. “No tengo idea cómo se hizo la operación, eso hay que preguntárselo al presidente”, señaló, al explicar que su salida se dio en un contexto complejo y que luego encontró continuidad en el exterior.

LEER MÁS: A Colón le surgió por Tiago Cravero el competidor menos esperado

Desde el club mendocino, futbolistas como Federico Rasmussen y Franco Petroli, junto a dirigentes como Alejandro Chapini y José Mansur, defendieron públicamente al plantel y cuestionaron las acusaciones, apoyándose en la presunción de inocencia.

Mientras Colón avanza en su rearmado deportivo y analiza los últimos detalles del mercado, la posible llegada de Pier Barrios vuelve a poner en escena un tema sensible que el propio jugador considera cerrado, pero que inevitablemente reaparece ante cada nuevo paso en su carrera.

Pier Barrios Colón Godoy Cruz apuestas deportivas
Noticias relacionadas
colotto sobre los refuerzos de colon: no se trata solo de sumar, sino de hacerlo bien

Colotto sobre los refuerzos de Colón: "No se trata solo de sumar, sino de hacerlo bien"

colon acelera gestiones para acordar con espinola y levantar la inhibicion en fifa

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

a colon le surgio por tiago cravero el competidor menos esperado

A Colón le surgió por Tiago Cravero el competidor menos esperado

colon, en suspenso: yllana arranco en san martin (t) y freno la salida de wachi garcia

Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

Lo último

¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Último Momento
¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

El descarrilamiento del Belgrano Cargas vuelve a poner en foco la obra inconclusa de la Circunvalar Santa Fe

El descarrilamiento del Belgrano Cargas vuelve a poner en foco la obra inconclusa de la Circunvalar Santa Fe

Ovación
Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

El fuerte mensaje de Domínguez a los hinchas sobre su futuro en Estudiantes

El fuerte mensaje de Domínguez a los hinchas sobre su futuro en Estudiantes

Párense de Manos 3 rompió récords del streaming argentino con boxeo amateur y show en el Ducó

Párense de Manos 3 rompió récords del streaming argentino con boxeo amateur y show en el Ducó

Deportivo Armenio vs Acassuso: final del Reducido y ascenso en juego

Deportivo Armenio vs Acassuso: final del Reducido y ascenso en juego

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio