Lértora: "Me gustaría volver a Colón si se da alguna vez la posibilidad"

"Es algo muy importante. El único título que gané en mi carrera, por eso representa mucho en lo personal y también por la forma y el plantel que se armó. No solo fue alcanzar el título sino todo lo que fue el proceso para conseguirlo, algo que se disfrutó mucho. Un camino de aprendizaje, entonces más allá de haberme dado la posibilidad de ser campeón, me llevé muchas experiencias de crecimiento y amigos. Por eso es una etapa que recuerdo siempre y me quedará grabada para siempre en mi corazón ", admitió en charla con el programa La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe.

Además, Chino dijo: "En Colón logré alcanzar el pico de madurez, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Después, la chance de jugar la Copa Libertadores. Fueron muchas cosas y lo cómodo y tranquilo que vivimos en Santa Fe. El lugar donde más feliz estuve".

También contó donde tiene la medalla de campeón con Colón: "Junto con todo lo que fui juntando, en la casa de mi mamá. Me genera mucha emoción. Tengo una foto emotiva de en mi regreso a casa en Santa Fe, junto a mi hija que tenía apenas un año y la está mordiendo. La tengo en un álbum y me genera nostalgia".

Federico Lértora.jpg Federico Lértora dejó abierta la puerta de regreso a Colón.

¿Federico Lértora volverá alguna vez a Colón?

"No quiero crear falsas expectativas. Es un lugar del que me fui muy bien y del que siempre voy a estar agradecido por el cariño y respecto que me brindó la gente. No solo a mí, sino también a mi familia. Incluso hasta hoy recibiendo muestras de eso a la distancia. Uno nunca puede asegurar nada y menos en el fútbol, que no sé donde me va a llevar. Pero sí es un club al que me gustaría volver si se presenta la posibilidad. Es el club donde más rendí y donde la demostración de afecto fue enorme. No lo descarto, pero no sé", agregó.

E insistió: "No quiero generar falsas expectativas. Si alguna vez me toca vestir la camiseta de Colón, será con mucho orgullo y alegría".