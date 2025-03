Lesman: "Colón es el mejor equipo de la categoría"

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) reconoció que "la realidad es que venimos bien, tenemos ocho puntos, en zona de Reducido, conociendo la categoría, Central Norte hacía mucho que no la jugaba, llegamos bastante bien".

Más adelante consideró que "cualquiera le puede ganar a cualquiera, tanto de local como de visitante, son partidos duros, se marca la diferencia por detalles, en eso se basa la categoría".

Un visita por demás de particular

El atacante consideró que "para mí es muy lindo enfrentar a Colón, hace muchos años que no piso el Brigadier López, estoy ansioso y esperando el momento. No me toca ser titular, estar ahí será muy lindo, la familia tendrá la oportunidad de estar, en Colón arranqué mi experiencia en el fútbol profesional, volver a Santa Fe es algo muy emocionante, lo tomaré con seriedad".

Y luego, disparó: "Colón tiene muy buenos jugadores, se le hace duro porque todos le quieren ganar, es el mejor equipo de la categoría en cuanto a nombres, va a ser complicado, creo que lo puede sacar adelante".

La actualidad del equipo salteño

En otro tramo de la charla, Lesman subrayó que "Central Norte es un equipo firme atrás, después atacar con muchos jugadores, ya venimos del año pasado, nos dio frutos en el Federal A y por ahora arrancamos bien. No se si hay diferencias en Primera Nacional, los partidos son más intensos. Hay pocos equipos que tienen calidad y jerarquía. Al haber muchos equipos se empareja todo para abajo".

Para después, rematar: "Nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo, Colón en los primeros minutos con el aliento de la gente se nos va a venir, la intención es jugar de igual a igual. No creo que grite un gol si me toca convertir".