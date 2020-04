Vignatti: "Buscaremos llegar a un acuerdo con los jugadores"

Mientras la pelota está parada en el mundo, en el fútbol argentino cocinan varias cuestiones vinculadas al futuro de los torneos, situaciones contractuales y salarios de los jugadores. Uno de los que salió a hablar de todos estos temas es José Vignatti, presidente de Colón.

El máximo titular sabalero se refirió a todos estos temas, como así también de otras situaciones particulares de la vida política, deportiva e institucional de la entidad del barrio Centenario, en diálogo con "De Diez", por LT10 (AM 1020).

El parate del fútbol

“El mundo Colón está convulsionado porque se paró el fútbol, con lo cual las actividades son mínimas e indispensables. No hay informaciones oficiales, estoy en contacto con colegas de otros clubes, lo que sí, la semana que viene habrá reuniones, seguramente a la distancia. Concretamente esta semana es todo extraoficial”, comenzó diciendo.

Mientras que luego se metió de lleno en lo que podría ser una reducción de salarios en el fútbol argentino, y apuntó: “Nuestra postura es que nada tiene que ser unilateralmente, todo tiene que ser consensuado. distinta. Cualquier modificación será consensuada de las dos partes. Esto depende de cada uno y el bolsillo de cada club. El presupuesto de Colón estaba diagramado para una cuestión, pero todo cambió, estamos retocando algunas cuestiones. Trataremos de llegar acuerdo a cada caso, no todas las situaciones son iguales, trataremos a través del diálogo".

Y agregó: "Todavía no hablé con los jugadores, no sabemos qué vamos a cobrar. Primero tenemos que saber cuánto dinero vamos a tener, para luego hacer alguna propuesta. Para nuestro caso, si bien es importante, no es decisivo lo que aporta la televisión. Vendimos jugadores y tenemos cuotas a cobrar, están atrasadas y sin fecha cierta de cobro. Tenemos una estructura grande, como grande que es el club”.

¿Torneo de 30 equipos?

“No sabemos absolutamente nada, todos estamos preguntando pero no pasa nada. Queremos que este campeonato siga, el tema es que no sabemos cuándo va a arrancar, estaremos a la expectativa. Me parece que es inviable un torneo de 30 equipos, yo pensé que la TV quería 24 equipos, se habla mucho”, manifestó Vignatti.

Eduardo Domínguez y José Vignatti José Vignatti está confiado en que Colón levante cabeza con el regreso de Eduardo Domínguez.

Las elecciones

"Tenemos la cabeza en otro lugar, no sabemos cuándo se va a abrir el club. Cuando finalice esto lo evaluaremos, nadie puede pensar en un acto político cuando estamos empeñados en cuidar vidas”.

Brian Fernández

“Tengo información de que está solucionando sus problemas conocidos, también está bien físicamente porque está trabajando bien. Lo único que aspiramos es que se solucione su problema como ser humano, eso es importante. Dentro de sus ganas está poder servirle a Colón todo lo que él necesite, nos pone contentos de este sacrificio que está haciendo en el club. Su faz deportiva para nosotros es imprescindible”, opinó sobre la recuperación del delantero santafesino.

La crisis deportiva de Colón

“Soy una persona que transitó muchas etapas en Colón. Arrancando que comencé con Colón en el Nacional B, a punto de quebrar, el cimbronazo de Córdoba, el ascenso y en esta nueva etapa cuando arrancamos estábamos a tres puntos del descenso. Tenemos las posibilidades concretas de poder mejorar ahora”, cerró el máximo dirigente sabalero.