Los hinchas de Colón estallaron de bronca por la derrota en casa ante San Telmo

Los hinchas como siempre llenaron el Brigadier López, pero no alcanzó para empujar a un equipo que hizo un buen primer tiempo, pero no tuvo gol y lo terminó pagando caro. Luego del tanto del Candombero se cayó a pedazos y fue solo un manojo de voluntades. No había ideas ni respuestas anímicas. Un mazazo del que no pudo salir, como casi siempre que estuvo abajo en el marcador en este torneo.

Cuando llegó el pitazo final del árbitro bajó desde las tribunas la bronca generalizada por una decepcionante actuación. Se trasladó a las redes sociales, donde la gente fue todavía más crítica y al hueso.

Sobre todo en las cuentas del club, al ver cómo se escapó una zona que dominó claramente en la primera rueda y llamativamente se desinfló en la segunda. Pasaron 36 fechas, cuatro técnicos y nada cambió. Una irregularidad que lo lleva, penosamente, a tratar de cuidar su lugar en el Reducido.

La bronca de los hinchas de Colón en redes

image.png El enojo de los hinchas de Colón en redes.

image.png

image.png