Si bien Marcelo Saralegui cuenta "a todos", hay jugadores que no tendrían tantas chances en Colón y la idea sería prestarlos para que tengan rodaje en otro lado

Por eso, los clubes están prácticamente obligados a vender al menos una vez al año para tener un margen. Caso contrario, es clave agudizar el ingenio. La dirigencia y el cuerpo técnico lo tienen bien en claro y tratan de avanzar evitando locuras.

Ya se fue el paraguayo Mario Otazú y está pronto a hacerlo Juan Sánchez Miño. "Todos son tenidos en cuenta", reconoció el técnico, aunque hay algunos jugadores que, lógicamente, tendrán menos chances y están bastante atrás en la consideración. Es por ello que la idea sería prestarlos para que sumen rodaje en otros clubes.

Uno parecía ser Brian Farioli, pero Saralegui lo considera. Quién tendría chances de emigrar sería el volante central Tomás Moschión, que prácticamente no jugó en la temporada pasada. Apenas para destacar el primer partido de Copa Argentina y luego la Copa Santa Fe. Un caso particular, ya que no jugó con Sergio Rondina, Adrián Marini y ahora Saralegui. Es más, Stéfano Moreyra hoy estaría por delante.

Tomás Moschión pretemporada.jpg Tomás Moschión podría ser cedido por Colón. Foto: prensa Colón.

Otro, como ya lo informó UNO Santa Fe, es Tomás Sandoval. Habría que ver si puede ir en esta sintonía Franco Déboli, goleador de la reserva. Ya se sabe que el conductor sabalero quiere sumar delanteros y esto lo relegaría. De todas maneras, quiere pelear un lugar. Es probable que haya otros nombres más con chances de salir para tener más posibilidades.