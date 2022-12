El lateral urugauyo Andrew Teuten, quien no es considerado por el técnico Marcelo Saralegui en Colón, podría desembarcar en la MLS de Estados Unidos.

Ocurre que Marcelo Saralegui considera que a Rafael Delgado no le queda mucho tiempo para seguir siendo importante como lateral izquierdo, y no se descarta que comience a ocupar la posición de segundo marcador central. En tanto que el DT de Colón considera que a Agustín Ojeda le faltan minutos de juego para afirmarse en el puesto, en tanto que Andrew Teuten no es de su agrado.