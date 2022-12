UNO Santa Fe informó que la decisión de Wanchope Ábila de quedarse más tiempo de lo autorizado en Qatar no cayó para nada bien tanto en Marcelo Saralegui como en sus compañeros, más allá que los dirigentes intentaron maquillar la situación manifestando que tienen una gran relación con el delantero y que entendieron la situación de quedarse como consecuencia del buen andar de la Selección Argentina.

No es tenido en cuenta en Colón y podría pasar a la MLS de Estados Unidos

Marcelo Saralegui en las últimas horas habló con LT10 (AM 1020), y cuando se lo consultó por la situación particular de Wanchope Ábila, respondió: "Se hablará internamente primero con él y con los directivos. Es jugador de Colón. Obviamente a quienes les gusta el fútbol, no se quería perder esa final del mundo. Es un tema para manejarlo en el grupo".

Wanchope Ábila se dio el lujo de incluso ingresar a la zona de vestuarios de la Selección Argentina, donde junto a su hijo saludaron a Lionel Messi, con quien se sacaron fotos que luego el atacante de Colón subió a su cuenta de Instagram.

"EL DUEÑO DEL MUNDO" Gracias @leomessi por hacernos tan felices! Dios hizo justicia", escribió Wanchope Ábila, quien subió cuatro fotos con Lionel Messi y su hijo, publicación que estuvo acompañada por emoticones de copa, medalla, bandera argentina y la corona de rey.

Wanchope Ábila fue uno de los grandes protagonistas del receso, ya que primero dejó picando la chance de marcharse de Colón tras el apriete de la barra al plantel, una vez que concluyera la Liga Profesional, mientras que sonó en varios equipos, entre ellos Independiente, Lanús, Banfield, Huracán, Rosario Central e Instituto.

Entrenó algunos días con el plantel de Instituto, cuando jugaba el Reducido de la Primera Nacional, desde donde logró el ascenso a la Liga Profesional, antes de irse a Qatar para el Mundial. Sin embargo, una a una se fueron cayendo esas posibilidades y se lo pudo observar en los entrenamientos de Instituto, lo que generó una gran polémica en Colón, ya que era un momento donde se mencionaba que el club de Alta Córdoba vendría a la carga por su ficha en caso de ascender a la Liga Profesional.

Este miércoles, finalmente Wanchope Ábila se hizo presente en el Predio 4 de Junio para arrancar la pretemporada con el plantel de Colón, cuatro semanas después de haber iniciado la misma, con lo cual ahora habrá que ver si hay alguna determinación de los dirigentes o del mismo Saralegui sobre el futuro del jugador mejor pago que tiene el plantel.