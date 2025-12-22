Los principales viajes que deberá hacer Colón en la zona A de la Primera Nacional

Se confirmó que Colón estará en la zona A de la Primera Nacional, con mayoría de clubes de Buenos Aires, pero con algunos viajes extensos

El fixture ya está sobre la mesa y lo que muchos miran en Colón son los kilómetros que deberá recorrer en la Zona A de la Primera Nacional 2026. Si bien el grupo está integrado en su mayoría por equipos del Área Metropolitana de Buenos Aires, el calendario también impondrá traslados extensos.

El viaje más largo del torneo aparecerá recién en la fecha 19, cuando Colón deba recorrer 1.500 kilómetros hasta Puerto Madryn para enfrentar a Deportivo. Será la excursión más exigente del campeonato y una de las pruebas logísticas más complejas del año.

Salta, Mendoza y el Norte, los viajes de Colón

Otro de los recorridos importantes llegará rápido. En la fecha 2, el Sabalero tendrá que trasladarse 1.026 kilómetros hasta Salta para medirse con Central Norte, uno de los viajes largos que abrirán el calendario y pondrán a prueba la recuperación física.

Más adelante, en la fecha 29, el destino será Mendoza, con 900 kilómetros de recorrido para enfrentar a Godoy Cruz, uno de los rivales de mayor peso dentro de la zona.

El norte argentino volverá a aparecer en el camino rojinegro en la fecha 4, cuando Colón viaje 698 kilómetros hasta Resistencia para jugar ante Chaco For Ever, otra plaza históricamente compleja.

Por último, en la fecha 33, el Sabalero deberá trasladarse 611 kilómetros hasta Santiago del Estero para enfrentar a Mitre, cerrando el listado de los recorridos más largos de la temporada.

En un torneo tan extenso y parejo como la Primera Nacional, la logística también juega su partido. Para Colón, el desafío no solo estará en el campo de juego, sino también en administrar viajes, descansos y recuperaciones, claves para sostener regularidad a lo largo de un campeonato que promete ser tan exigente como impredecible.