Los tremendos números de Rubén Botta, en su mejor versión en Colón

Se plantó por derecha, donde hizo mucho daño, a tal punto a Milton Casco, habitualmente una de las figuras de River, tuvo que ser reemplazado y cerró un partido para el olvido. Es que Rubén Botta se las hizo pasar muy mal no solamente al exjugador de Newell's, sino también a Héctor Martínez, quien no era titular desde hacía más de seis meses.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcolonstats_%2Fstatus%2F1715151724158062623&partner=&hide_thread=false #Colon | Ruben Botta Vs #River



- 90' Min jugados

- 2 Goles

- 55 Toques

- 18/23 Pases precisos (78%)

- 2 Chances de gol creadas

- 1 Gran chance de gol creada

- 3/4 Pases largos completados

- 5/8 Gambetas realizadas

- 10/20 Duelos en el suelo ganados



M A S T E R C L A S S pic.twitter.com/we3Q2ltJHM — (@colonstats_) October 19, 2023

A Casco dejó en el camino y a Martínez lo engañó hasta último momento para sacar un tremendo zurdazo a los 8' que comenzó a abrir lo que terminaría siendo un partidazo en el Brigadier López. Mientras que luego se encargó de ejecutar con mucha maestría el penal que ponía nuevamente a Colón arriba en el marcador ante River.

Pero no solo en 11 contra 11 fue la gran figura del partido, ya que se las ingenió para seguir haciendo estragos en el segundo tiempo, aún con un jugador menos en el campo de juego. Incluso, le puso una fenomenal pelota a Eric Meza, quien no llegó a definir por poco, redondeando un partido casi perfecto, como hacía mucho tiempo un jugador de Colón no tenía en el Brigadier López.

Colónstats (@colonstats_) definió al partido de Rubén Botta de la siguiente manera: jugó los 90 minutos, con dos goles, 55 toques, 18 pases correctos de los 23 que entregó (78% de efectividad), con dos chances de gol creada, y una gran chance de gol creada que terminó en el 1-0. Además, acertó en tres de los cuatro pases largos que intentó, tuvo éxito en cinco de las ocho gambetas, y ganó 10 de los 20 duelos en el suelo.