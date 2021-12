LEER MÁS: El técnico de Colón, otra vez candidato al mejor de la fecha

Luis Rodríguez habló con TNT Sports Continental, donde más allá de hacer referencia a su gran obra maestra en el Clásico platense, se tomó su tiempo para hablar de Eduardo Domínguez, DT de Colón, y dio su opinión ante los rumores que lo vinculan para convertirse en nuevo entrenador de Boca.

Con respecto a Eduardo Domínguez, quien está en el radar como posible entrenador de Boca para el año que viene, el Luis Rodríguez sostuvo: "No vamos a saber si no tiene la oportunidad, quizá va a Boca, le va mal y dicen Pulga dijo que estaba preparado. En Colón hizo cosas muy importantes, históricas para la institución y llevó al grupo bárbaro. Creo que con esas cosas que hizo en Colón hasta que yo me vine, podría dirigir cualquier equipo grande".

Eduardo Domínguez Pulga Rodríguez.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Además, Luis Rodríguez añadió: "No quiero que se malinterprete nada...La verdad es que cuando me tuve que ir de Colón y salí campeón y demás, yo siempre hablando en privado decía que trabajaba muy bien, que tenía sus cosas para dirigir un equipo grande, pero bueno...Yo puedo decir que a mí me entrenó un año, es un gran entrenador y tiene un gran cuerpo técnico".

"En este caso Boca, pero es complicado, los periodistas lo hacen muy complicado. Parece que están atrincherados en el vestuario, tipo guerra, pero la verdad es que más allá de discusiones, que pueden pasar, son 35 cabezas... Imaginate que a veces pensás diferente a tu hermano. No pasan más de eso las cosas esas", cerró el exdelantero de Colón de Santa Fe.

Por otra parte, el Pulga de 36 años reveló con quién le gustaría compartir ataque: Julián Álvarez. "Es un chico que está pasando por un gran momento, que tiene ese hambre por el gol, esa insistencia y esa perseverancia de buscar siempre. Es un chico que es rápido, que sabe definir, sería un buen socio porque te da muchas opciones de pase y a uno que le gusta asistir, le vendría bien ir a Europa y nosotros seguir haciendo bien las cosas en el fútbol argentino", indicó.