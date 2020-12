Lunati: "Merlos no está capacitado mentalmente para dirigir"

LEER MÁS: Gastón González: "Cumplí un sueño que tenía desde chiquito"

Pero no se quedó allí, y Pablo Lunati siguió cargando contra el arbitraje de Andrés Merlos: "Es inconcebible que no haya cobrado el penal de Colón en San Lorenzo. El colaborador está para colaborar y meterse cuando el arbitro no ve. Lo vio y no lo cobró por burro. Merlos se equivocó de profesión. Hay que averiguar por qué le volvieron a dar la chapa internacional".

Pablo Lunati no se detuvo apuntando contra Andrés Merlos tras su polémica tarea contra San Lorenzo y apuntó: "Hay una diferencia importante entre el error y cometer errores todos los partidos que se transforman en horrores. Decime cuál es el motivo para que un árbitro que está a tres metros de una jugada uno contra uno y no cobra el penal que no cobró en la cancha de San Lorenzo. Todos los partidos tiene un horror diferente. Hay que buscar y averiguar por qué le dieron de nuevo para dirigir Copa Internacional".

andres.jpg Pablo Lunati también cargó contra el arbitraje de Merlos por perjudicar a Colón y también apuntó a Marcelo Tinelli. Pool Argra

Luego, Pablo Lunati se encargó de analizar uno a uno los árbitros más destacados del fútbol argentino y tiró: "El penal que cobró Espinoza en el partido de Talleres me dio asco. Hernán Mastrángelo me gustaba en el ascenso, llegó a Primera y se hizo Robocop. ¿Por qué no se ríe? De todas maneras, técnicamente no es tan burro como Merlos y Espinoza. Beligoy es muy mal árbitro de fútbol que ha tenido la suerte de acomodarse y que los árbitros actuales le permitieron ser Secretario de la AAA. Beligoy no defiende a los árbitros como debería defenderlos, él labura para los dirigentes y está gracias a los árbitros que no dicen nada".

En tanto que también Pablo Lunati cargó contra Marcelo Tinelli y afirmó: "Tinelli se sienta en la misma mesa con lo que los garcaron y dejaron como un ridículo".

Y por último, Pablo Lunati reveló una anécdota de cuando arbitró un partido de Unión: "Me peleé una vez a la salida de la cancha de Unión con los padres de los Pittón. Es un fenómeno. Es lógico, lo había rajado al hijo, me insultó, está perfecto".