Magdalena: "Colón es una Ferrari y la están chocando en la esquina"

En diálogo con Conexión Deportiva (CSC Radio 106.5 Esperanza) sostuvo que "el término dirigente le cabe a toda persona que quiere colaborar y dirigir, en su momento cuando Colón tuvo serios problemas financieros, cuando renunciaron Lerche y tantos otros. Ayudando a la pensión, y haciendo muchas cosas más por el club".

Y luego, acotó: "El hincha de Colón es una raza rara, no hay forma de explicar porqué uno deja todo para seguir al club, uno lo hace por orgullo y cariño".

Con referencia al evento que están organizando, puntualizó que "el 20 de octubre programamos un evento para socios de la institución en el club Liverpool, organiza la agrupación y es sin cargo, esperamos a gente de Rafaela, Esperanza, tendremos un conductor de lujo, la idea es tener una buena convocatoria para que conozcan los proyectos, escuchar las necesidades, la Agrupación trabajó para apoyar a chicos que tenían que ir a San Nicolás a un torneo".

En otro tramo de la charla aseveró que "todos soñamos con el mismo club, los viejos viernes de los bailes de Colón, volver a ese club social, el origen del colonista que es ese. Hoy no hay bar, sede, atención al socio, el presidente estará entre los mejores de la historia, con sus cosas buenas y malas. Colón da más trabajo en elaboración de proyectos".

Magdalena, al momento de trazar su mirada sobre el presente del club, fue con los tapones de punta: "Colón es una Ferrari y la están chocando en la esquina, es viejo y largo esto, necesitamos ayuda y participación del socio, requerir de su voto, que por aporte al club se haga presidente al candidato que crea necesario. Necesitamos que se involucren para afrontar las necesidades. Si logramos tener una institución como su gente, esa raza es imparable".

Magdalena1.jpg La Agrupación Ricardo Magdalena organiza una cena para los socios de Colón.

Cuando lo consultaron sobre la cantidad de socios que podrán votar en diciembre dijo que "no sabemos cuántos socios están habilitados para votar, los padrones se entregan 20 días antes, en principio las elecciones serán el 17 de diciembre. Hay altas, bajas, incorporaciones, salidas, es una de las 32 modificaciones en caso de ser gobierno en cuanto a los estatutos. La elección de la pandemia hubo un poco más 8.000 socios".

Magdalena también dejó su opinión sobre el presente futbolístico, al opinar que "el equipo expresa en la cancha lo que recibe de sus dirigentes, si la cabeza no anda bien, el cuerpo no responde. La gente está muy enojada, muchos dejaron de ser socios, fuimos 40.000 a Paraguay y no podemos llegar a esa cifra, eso nos deja pensando".

Para luego, ampliar: "No nos eligió en algo que hoy es una veta importante, primera estrella tuvo en su historia, la gente creyó que retribuía con su vota a la persona que estaba a cargo. Colón fue el campeón de la pandemia, con poca participación de la dirigencia, eso permitió un trabajo más tranquilo del técnico. Domínguez y el plantel son los grandes artífices de ese logro. Ese 20% que obtuvimos es la mitad del próximo presidente que quiera ser gobierno".

En otro tramo de la entrevista apuntó que "hay muchos exjugadores que me van a acompañar, cada vez que en Colón levantamos la cabeza nos empiezan a pisar, los técnicos que se van y los jugadores que se van no quieren volver al club, los de afuera y los canteranos".

También se solidarizó con el DT de Reserva, al expresar: "Pobre Chupete Marini, es un gran amigo, lo usan como resorte cuando salta la electricidad, es un enamorado de la institución, llegó el momento como en la vida, un ciclo terminado y hay que renovar con juventud, con mis 56 años se los quiero destinar a la institución".

En la parte final, soslayó que "si uno baja no es fácil subir, la Primera Nacional es un remanente, ojalá nos dejen la institución en Primera, se arranca último, la pelearemos, nos toque en el lugar que nos toque estaremos, Colón es un club de fútbol y debería ser con fútbol".