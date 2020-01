Manetti: "Se trabaja muy bien en las inferiores de Colón"

Colón confirmó en las últimas horas la estructura del fútbol amateur para encarar el año 2020. Habrá algunas modificaciones respecto al año anterior, pero con Adolfo Manetti como coordinador general.

En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que "veníamos hablando del tema, incorporamos un poco más de gente que es conocida y trabajó en el club. Miguel Robledo, que estuvo antes en la Liga Santafesina, estará a cargo en la coordinación, después con chicos que trabajaron en categorías de AFA".

Más adelante, ratificó que "Martín Minella estaba en Sexta y se suma a Cuarta, en Quinta Dellacroce, en Sexta Martín Sánchez donde estaba Pipo Echagüe, Ziero que estaba también se suma. Falta definir primera de Liga que lo vamos a hacer en estos días".

Manetti también confirmó que "Ariel Ferraro tendrá a su cargo la coordinación de los profes, en tanto Chueco Robledo hará un trabajo en conjunto con todos para no dejar libradas situaciones y controlarlas de cerca. Intentamos hacer un grupo homogéneo, con reuniones semanales, nos fue bien el año pasado. Se fueron Silvio Azoge y Raviolo, pero no hay nada personal con ninguno de ellos".

El coordinador general del fútbol rojinegro expresó que "siempre se puede dar más, hay que ver el punto de partida para ir mejorando. Todos hablan de sacar jugadores, otros de ver las tablas. El año pasado al principio empezamos en el puesto 23 de 26 y terminamos 13, poniendo jugadores en planteles profesionales. Fuimos ordenando la pensión, la comida es muy buena, con aires acondicionados, calefacción. Tenemos jugadores en selecciones juveniles y Bernardo Romeo prometió que vendrá en cualquier momento a Santa Fe".

El puesto de Manetti implica un trabajo con un objetivo claro, más allá de los resultados deportivos. Por eso no dudó en afirmar que "el secreto es la captación de jugadores de distintas provincias y localidades. Hay 50 chicos de todo el país que se irán incorporando este años. El compromiso mayor es que la mayoría pueda llegar al plantel superior".

La economía en nuestro país no es un dato menor, por eso el coordinador de Colón dijo que "con más recursos se podrían obtener más cosas, hay que cocinar con lo que hay, nos va bastante bien, es un tema a definir por los dirigentes. Mostrando los resultados las cosas vienen solas, hay que llevar jugadores que puedan ser tenidos en cuenta en Primera".

En la parte final no dudó en afirmar que "me encontré con dirigentes como José Alonso, no eramos amigos y nunca tuvimos relación más que cruzarnos un par de veces. Es uno de los que se está preocupando mucho, intentando dar soluciones dentro de los medios a disposición. Lo mismo que el presidente, que estaba contento que 6 o 7 jugadores se incorporaron al plantel, es un trabajo de años que había que ordenar y que las cosas se den".

El staff de DT de Colón en 2020

Cuarta: Martín Minella

Quinta: Federico Dellacroce

Sexta: Andrés Cabrera

Séptima: Martín Sánchez

Octava: Mariano Echagüe

Novena: Mauricio Ziero

Reserva AFA: Pablo Bonaveri