Marcelo Estigarribia y una sentida despedida de Colón

Eduardo Domínguez, cuando volvió a Colón y durante la primera parte de la cuarentena que realizó en Santa Fe, hizo un diagnóstico del plantel y le pidió a los dirigentes que hicieran el esfuerzo por retener a varios jugadores que consideraba muy importantes dentro de su proyecto deportivo y que le habían rendido mucho en su anterior paso por el club. Entre ellos estaba Marcelo Estigarribia, quien se encuentra desde hace varias semanas en Paraguay.

La intención de Estigarribia era continuar en Colón y así lo manifestó por varios medios de Santa Fe. Sin embargo, siempre reconoció que su deseo sería bastante difícil de concretar como consecuencia de la disparada del dólar y de la deuda que se había originado con él en los últimos meses.

Luego de intensas gestiones junto a otros futbolistas paraguayos que estaban jugando en nuestro país, consiguieron la autorización para volver a su tierra natal. Allí comenzó a trabajar junto a la Selección de Paraguay, donde Estigarribia manifestó que nunca perdía las esperanzas de continuar en Colón.

LEER MÁS: Colón: Se cae la chance del retorno de Facundo Sánchez

Sin embargo, para los dirigentes siempre se trató de una gestión muy difícil de afrontar, debido a la disparada del dólar y de lo importante de su contrato. Vale recordar que el 30 de junio cerró su tercera temporada consecutiva en Colón, donde Marcelo Estigarribia se convirtió en uno de los jugadores más productivos del plantel.

Embed

Por el gran conocimiento que tenía de Marcelo Estigarribia fue que Eduardo Domínguez pidió por su continuidad en Colón, más allá que los dirigentes le bajaron el pulgar. Incluso se comenzó a mencionar la posibilidad concreta de que el paraguayo desembarque en Maldonado de Uruguay.

LEER MÁS: Colón recibió los kits serológicos que envió AFA

Este viernes, Estigarribia utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su despedida de Colón y escribió: "Luego de tres años, me toca despedirme de @colonoficial❤️, un club al que voy a recordar siempre. Las despedidas no siempre son felices, pero me voy contento, porque desde que llegué a este club dejé todo en cada partido, en cada minuto. Pude haber jugado bien o mal, pero les puedo asegurar que actitud y pasión nunca me faltaron.

Y cerró: "Solamente me queda agradecer a todos los compañeros, entrenadores y trabajadores del club. Fue un placer haber compartido con ustedes. Para mí esto no un adiós, sino un hasta pronto. ¡Gracias por todo pueblo Sabalero!".