Marcos Díaz, crítico en Colón: "Mis errores cuestan caros"

LEER MÁS: La tajante decisión de Colón en caso de que la AFA le confirme la segunda estrella

Es que Colón venía de una temporada para el olvido, donde arrancó como gran candidato al ascenso, con una primera parte de certamen donde parecía que se dirigía inexorablemente a Primera División, pero se terminó cayendo de tal forma que quedó afuera de la primera fase del Reducido.

Hasta aquí Marcos Díaz había sido uno de los mejores jugadores de Colón, apareciendo en los momentos justos y precisos, con importantes intervenciones. Pero quedó marcado por los dos goles que le hizo Almirante Brown en la derrota por 2-0 en Isidro Casanova.

image.png

Hasta aquí Marcos Díaz solo había sufrido dos goles y los dos habían sido en contra. El primero fue suyo, ante Nueva Chicago, cuando la pelota pegó en el travesaño, en su espalda, y se metió en el arco. Y el siguiente fue el que anotó contra su valla Facundo Sánchez, frente a Chaco For Ever.

LEER MÁS: La bronca de Soñora por las constantes lesiones en Colón: "Viene complicado el año"

Marcos Díaz fue muy crítico con su actuación en la derrota ante Almirante Brown, e incluso asumió toda la responsabilidad de la derrota, al destacar: "Son errores que no podés cometer, soy uno de los responsables, me hago cargo, soy humano, son errores que no tengo que hacer, solo me queda pedirle disculpas a mis compañeros y a la gente. Esto es largo, hay que ser autocrítico y seguir mejorando".

La publicación de Marcos Díaz en redes sociales

Marcos Díaz utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido ante Almirante Brown y mandarle un mensaje a los hinchas de Colón, quienes quedaron preocupados con la actuación del equipo.

El arquero sabalero, escribió: "No éramos los mejores hace una semana atrás ni ahora somos los peores, CON ESTE EQUIPO SIEMPRE!!" Mis errores cuestan caros y pido disculpas...".

Y aagregó: "... pero no voy a bajar los brazos, y voy a trabajar más que nunca para que no vuelvan a pasar!! SABALERO SIEMPRE". El mismo estuvo acompañado por tres imágenes del plantel, con él como protagonista, con la leyenda: "Todos juntos".