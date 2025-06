Marcos Díaz y el presente de Colón: "Tenemos que ganar, no hay más margen"

"Salgo a hablar porque se me nombra, a tres compañeros y a mí, es una mentira, me duele, que opinen del mal momento o lo que sea, en la situación que estamos van a hablar siempre", arrancó expresando.

Para después decir que "se crea un malestar en todo, en el hincha, tenes que salir a desmentir, no está bueno, lo hacen de mala leche. Nunca vamos a reprochar nada del técnico y la dirigencia, de esto se sale trabajando, el DT piensa que es lo mejor para este momento".

La relación del plantel con el cuerpo técnico

"Con el cuerpo técnico estamos muy bien, nos reíamos de la situación, tratan de generar un malestar metiendo la gente en contra. Si opinaran de los resultados pero dan nombres y apellido, diciendo una mentira, es de muy mala leche, lo tengo que salir a aclarar, vamos a revertir la situación de la manera que sea, si hay que quedarse toda la semana acá lo haremos, tenemos la misma mentalidad, Colón es el club que amo".

En otro tramo de la charla apuntó que "la persona que lo dijo no me sorprende de que lado puede venir en lo político, cuando das nombres y decis mentiras, se olvidan que tenemos familia, tenemos que aguantar mensajes, agresiones, me gustaría saber de dónde salió. Si fue desde el club no queremos eso, tenemos que tener gente positiva, no estamos para convivir con una manzana podrida. Estamos todos por la misma causa, que Colón llegue a Primera".

El presente deportivo del Sabalero

"No encontramos una regularidad que queríamos desde el principio, es una categoría que necesita cierta agresividad y no la tenemos, nos juegan a muerte, intentamos jugar al fútbol, siempre no se puede, hay que ser más pícaro, lo principal es meternos en la cabeza que todos los partidos son una guerra, una batalla, llevar a cabo la idea del técnico que conoce la categoría. El partido anterior en 10' dejamos de ser ese equipo agresivo y lo pagamos caro".

Y después, acotó: "Es trabajar y encontrar la idea, estar más finos en ciertos movimientos dentro de la cancha, la agresividad tiene que salir de nosotros, el partido anterior dejamos de ser pocos minutos protagonistas y lo pagamos caro. Hay que ser más vivos para manejar estos momentos".

Díaz subrayó que "esta vez necesitaba hablar para aclarar esta situación, se mancha a compañeros y a mí, hay que aclarar para que no se cree un malestar entre la gente y nosotros, era lo mejor, que no pasen estas cosas, no está bueno y nombren gente. Nos tenemos que enfocar en entrenar y ganar".

El mensaje a la gente de Colón

"Que siga apoyando de manera incondicional, le pedimos disculpas porque estamos haciendo todo lo posible para poner a Colón donde se merece, el plantel y el cuerpo técnico estamos bien, estamos para trabajar, en deuda con la gente, de la única manera que se sale es trabajando, vamos a seguir de esta manera".

Con respecto a la despedida de Forneris, admitió que "quiere ver a Colón en Primera, contento por el paso que da en su carrera, lo hablé mucho, es un buen chico que tiene mucho para crecer, muy contento por él, será un hincha más haciendo el aguante para nosotros".

El presente personal del golero

"Estoy tranquilo, está bueno tener ese cachetazo de realidad, nadie es titular, hay que ganarse el puesto día a día, siento que estoy más tranquilo que la primera parte. Tengo que seguir mejorando, cuando se gana es mucho mejor, nos falta eso para tomar el envión que necesitamos", disparó.

Antes su despedida no dudó en acotar que "tenemos que ganar, no hay mucho más margen para lograr el objetivo, a corto plazo debemos hacerlo el lunes, seguir agarrando la idea del técnico, no hay mucho para analizar, se perdieron muchos puntos, hay que empezar a sumar de a tres".