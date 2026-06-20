Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán, firme en Colón: "Sabemos que debemos reforzarnos y no hay margen para errar"

El DT de Colón reconoció que no se pudo sostener el nivel ante Chaco For Ever y adelantó que el receso servirá para analizar refuerzos y ajustar aspectos claves

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 19:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Medrán, firme en Colón: Sabemos que debemos reforzarnos y no hay margen para errar

Prensa Colón

El cierre de la primera rueda dejó un sabor amargo en Colón. La derrota ante Chaco For Ever, último en la Zona B, frenó el impulso que había generado la victoria frente a Defensores de Belgrano y obligó al entrenador Ezequiel Medrán a realizar una autocrítica puertas adentro.

Lejos de buscar excusas, el DT reconoció que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas que había generado en las últimas fechas. "Teníamos la ilusión de sostener lo que habíamos hecho muy bien contra Defensores de Belgrano y no pudimos hacerlo. Eso es lo que más duele", confesó.

• LEER MÁS: Colón defraudó en Resistencia, cayó ante el peor equipo de la zona y volvieron las dudas

Para Medrán, la explicación del partido estuvo en los dos tiempos bien diferenciados que mostró su equipo. Mientras destacó la producción de la etapa inicial, consideró que en el complemento Colón perdió energía y capacidad para imponer condiciones. "En el primer tiempo tuvimos dinámica, intensidad y generamos aproximaciones. Después el partido se fue apagando y nosotros no encontramos herramientas para modificarlo. No pudimos volver a tomar el control", analizó.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

La jugada que derivó en el gol de Chaco For Ever también formó parte de su evaluación. Según explicó, la acción se originó en una pelota detenida favorable al Sabalero que fue mal ejecutada y terminó derivando en la secuencia que desembocó en la infracción y posterior tanto del conjunto chaqueño.

El DT de Col&oacute;n, decepcionado por la actuaci&oacute;n en Chaco.

El DT de Colón, decepcionado por la actuación en Chaco.

La reflexión de Medrán en Colón

Más allá del resultado, el entrenador entiende que el semestre dejó señales positivas, aunque también aspectos que obligan a una revisión profunda. "Hubo momentos en los que estuvimos en la punta y competimos muy bien. Pero también quedaron puntos importantes en el camino. El torneo nos mostró claramente dónde tenemos que mejorar para ser un equipo competitivo de manera constante", afirmó.

LEER MÁS: Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

En ese contexto, el receso aparece como una oportunidad para corregir. Medrán adelantó que habrá reuniones con el director deportivo Diego Colotto para definir los pasos a seguir y analizar en detalle las necesidades del plantel. "Tenemos que identificar bien qué necesita Colón. Sabemos que debemos reforzarnos y que la dirigencia está trabajando en eso. En la segunda rueda no hay margen para equivocarse si queremos pelear el campeonato", sostuvo.

Aunque evitó profundizar sobre nombres propios, dejó en claro que las incorporaciones serán una pieza importante dentro de la planificación para el segundo semestre. También se refirió a una cuestión que considera central: la responsabilidad que implica vestir la camiseta rojinegra en una categoría tan exigente. "Hay una ciudad que está ilusionada y nosotros somos conscientes de eso. Sentimos que estamos en deuda porque queremos darle más al hincha. Sabemos que hay compromiso y trabajo, pero también tenemos falencias que debemos corregir", expresó.

Colón Chaco For Ever Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
el uno por uno de colon en la derrota ante chaco for ever

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

colon defraudo en resistencia, cayo ante el peor equipo de la zona y volvieron las dudas

Colón defraudó en Resistencia, cayó ante el peor equipo de la zona y volvieron las dudas

colon fue una sombra en resistencia, perdio con chaco for ever y volvieron las dudas como visitante

Colón fue una sombra en Resistencia, perdió con Chaco For Ever y volvieron las dudas como visitante

bonazzola hablo de colon y el mercado: estamos haciendo una campana de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

Lo último

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Último Momento
Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Facundo Zuviría se vistió de patria: multitudinario festejo y desfile por el Día de la Bandera en Santa Fe

Facundo Zuviría se vistió de patria: multitudinario festejo y desfile por el Día de la Bandera en Santa Fe

Ovación
La bronca de Lértora en Colón: Toca hacerse responsable, aguantar las críticas y seguir

La bronca de Lértora en Colón: "Toca hacerse responsable, aguantar las críticas y seguir"

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Bonazzola habló de Colón y el mercado: Estamos haciendo una campaña de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe