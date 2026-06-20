Medrán, firme en Colón: "Sabemos que debemos reforzarnos y no hay margen para errar"

El DT de Colón reconoció que no se pudo sostener el nivel ante Chaco For Ever y adelantó que el receso servirá para analizar refuerzos y ajustar aspectos claves

El cierre de la primera rueda dejó un sabor amargo en Colón . La derrota ante Chaco For Ever , último en la Zona B, frenó el impulso que había generado la victoria frente a Defensores de Belgrano y obligó al entrenador Ezequiel Medrán a realizar una autocrítica puertas adentro.

Lejos de buscar excusas, el DT reconoció que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas que había generado en las últimas fechas. "Teníamos la ilusión de sostener lo que habíamos hecho muy bien contra Defensores de Belgrano y no pudimos hacerlo. Eso es lo que más duele ", confesó.

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Para Medrán, la explicación del partido estuvo en los dos tiempos bien diferenciados que mostró su equipo. Mientras destacó la producción de la etapa inicial, consideró que en el complemento Colón perdió energía y capacidad para imponer condiciones. "En el primer tiempo tuvimos dinámica, intensidad y generamos aproximaciones. Después el partido se fue apagando y nosotros no encontramos herramientas para modificarlo. No pudimos volver a tomar el control", analizó.

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La jugada que derivó en el gol de Chaco For Ever también formó parte de su evaluación. Según explicó, la acción se originó en una pelota detenida favorable al Sabalero que fue mal ejecutada y terminó derivando en la secuencia que desembocó en la infracción y posterior tanto del conjunto chaqueño.

El DT de Colón, decepcionado por la actuación en Chaco.

La reflexión de Medrán en Colón

Más allá del resultado, el entrenador entiende que el semestre dejó señales positivas, aunque también aspectos que obligan a una revisión profunda. "Hubo momentos en los que estuvimos en la punta y competimos muy bien. Pero también quedaron puntos importantes en el camino. El torneo nos mostró claramente dónde tenemos que mejorar para ser un equipo competitivo de manera constante", afirmó.

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En ese contexto, el receso aparece como una oportunidad para corregir. Medrán adelantó que habrá reuniones con el director deportivo Diego Colotto para definir los pasos a seguir y analizar en detalle las necesidades del plantel. "Tenemos que identificar bien qué necesita Colón. Sabemos que debemos reforzarnos y que la dirigencia está trabajando en eso. En la segunda rueda no hay margen para equivocarse si queremos pelear el campeonato", sostuvo.

Aunque evitó profundizar sobre nombres propios, dejó en claro que las incorporaciones serán una pieza importante dentro de la planificación para el segundo semestre. También se refirió a una cuestión que considera central: la responsabilidad que implica vestir la camiseta rojinegra en una categoría tan exigente. "Hay una ciudad que está ilusionada y nosotros somos conscientes de eso. Sentimos que estamos en deuda porque queremos darle más al hincha. Sabemos que hay compromiso y trabajo, pero también tenemos falencias que debemos corregir", expresó.